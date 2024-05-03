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بوريس جونسون (فرانس برس)
بوريس جونسون (فرانس برس)

بوريس جونسون.. أقر قانوناً يشترط صورة ببطاقة الهوية للاقتراع ونسي بطاقته

منع رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون من الاقتراع بعد أن نسي بطاقة هوية تحمل صورته

العربية.نت - وكالات
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تم إبعاد رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون من مركز اقتراع بعد أن نسي إحضار بطاقة هويته للتصويت في الانتخابات المحلية في المملكة المتحدة.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية يوم الجمعة، أن جونسون – الذي قدم شرطا للناخبين بتقديم بطاقة هوية تحمل صورة عندما كان في منصبه – أخبره موظفو مركز الاقتراع في جنوب أوكسفوردشاير يوم الخميس أنه لن يتمكن من التصويت بدون إثبات هويته.

رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون يصل إلى مركز اقتراع مع زوجته كاري سيموندز للإدلاء بصوته في انتخابات المجالس المحلية في لندن
رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون يصل إلى مركز اقتراع مع زوجته كاري سيموندز للإدلاء بصوته في انتخابات المجالس المحلية في لندن

ذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن جونسون، الذي شغل منصب رئيس الوزراء المحافظ من 2019 إلى 2022، تمكن لاحقا من الإدلاء بصوته، وأنه صوت للمحافظين.

وقدم جونسون قانون الانتخابات الذي يتطلب بطاقة هوية تحمل صورة في عام 2022، وتم تطبيق القانون الجديد لأول مرة العام الماضي في الانتخابات المحلية. لكن يوم الخميس كانت المرة الأولى التي يضطر فيها عدد كبير من الناخبين في جميع أنحاء إنجلترا وويلز إلى تقديم بطاقة هوية، مثل جواز السفر أو رخصة القيادة، للتصويت.

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وقالت اللجنة الانتخابية إن الغالبية العظمى من الناس تمكنوا من تلبية المتطلبات الجديدة على الرغم من أنها أشارت إلى أن بعض الأشخاص الذين كانوا يريدون التصويت ربما قرروا عدم المحاولة لأنهم لم يكن لديهم بطاقة هوية مقبولة.

وقالت أيضا إن هناك أدلة على أن بعض الأشخاص، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل، وجدوا صعوبة في إظهار هوية الناخب.

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