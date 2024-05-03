فيديو لشرطي يقتل كلبا لإنقاذ شخص من بين أنيابه.. أوقف إداريا وأحيل للتحقيق

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تعرض شرطي لمساءلة وانتقادات لأنه قتل كلبا هاجم رجلا يبلغ من العمر 53 عاما في الشارع في فيلادلفيا، ولم يتركه رغم محاولات كثيرة لإبعاده.

تبدأ اللقطات المرعبة للهجوم بأربعة كلاب تجري عبر الشارع باتجاه رجل بينما شوهدت سيارة شرطة متوقفة عند الزاوية. وقال الشخص الذي يقف خلف الكاميرا إن الكلاب هاجمت للتو شخصًا آخر قبل أن تتجه نحو المشاة.

وشوهد الضحية وهو يسقط على الأرض بينما حاول عدد من المارة التدخل. وبعد ثوانٍ، نزل أحد الضباط من السيارة، وأخرج بندقيته، وأطلق عدة طلقات على أكبر كلب. ثم انهار الكلب، الذي يُقال إنه من نوع كين كورسو، على الأرض بينما هرب الثلاثة الآخرون بعيدًا.

Pit Bulls attack a man and nearly kill him.

pic.twitter.com/5YIbnLHOhU — Daily Loud (@DailyLoud) May 2, 2024

وقالت السلطات الأميركية إن ضابط الشرطة الذي أطلق النار على كلب من نوع Cane Corso، كان في دورية عندما قال أحد المدنيين إن هناك أربعة كلاب شاردة في الشارع.

ووقع الحادث عند تقاطع شارع فيرمونت وشارع يونيون في حي مانتوا بغرب فيلادلفيا صباح الأربعاء.

وقالت الشرطة إن الضابط عندما وصل إلى التقاطع وجد الرجل البالغ من العمر 53 عاما يتعرض لهجوم من قبل الكلاب، مبينة أن الضابط حاول استخدام صفارة الإنذار لتشتيت انتباه الكلاب، لكنها استمرت في مهاجمة الرجل.

وخرج الضابط من سيارة الشرطة الخاصة به وأطلق عدة طلقات، مما أدى إلى مقتل أحد الكلاب، فيما فرت الكلاب الثلاثة الأخرى من مكان الحادث.

وقالت الشرطة إن الرجل البالغ من العمر 53 عاما أصيب بجروح في جميع أنحاء جسده، وتم نقله إلى المستشفى وحالته مستقرة، مبينة أن كاميرا الجسد لم تكن قيد التشغيل وقت وقوع الحادث. وتم وضع الضابط في مهمة إدارية، وفقا لسياسة شرطة فيلادلفيا، في انتظار نتيجة التحقيق.

وانتشر المقطع المصور على منصة "إكس"، وأحدث ردود فعل متباينة وكتب أحد الأشخاص: "لا يزال من الجنون أن نسمح للناس بامتلاك كلاب من هذا النوع. إنهم وحوش خطيرة لا تنتمي إلى مجتمعاتنا".

وسأل آخر: "لكن لماذا قتل فقط الكلب من نوع كين كورسو بينما هو الذي تسبب في أقل قدر من الضرر". وكتب حساب آخر: "إصابة جيدة. كان كلب ثائر يهاجم إنسانا. لقد حصل على ما يستحقه".

وقالت أخرى: "أنا من محبي الحيوانات ولا أحب أن تعاني الحيوانات! ولكن بعد تعرضي لهجوم من قبل اثنين من كلاب البيتبول، أتمنى لو جاء هذا الضابط لمساعدتي!".