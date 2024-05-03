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من الإعلان الترويجي للريدز
خاص

"الجديد شديد" تقلب التواصل.. ليفربول يقدم قميصه الأساسي بعبارة سودانية

أنصار الريدز بالسودان بادروا بتكوين رابطة مشجعين ولديهم صفحة رسمية بـ"فيسبوك"

الخرطوم - خالد فتحي
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جذبت عبارة سودانية خالصة، صاحبت إطلاق نادي ليفربول الإنجليزي قميص الريدز الأساسي لموسم 2024 - 2025، انتباه السودانيين بمواقع التواصل الاجتماعي. وقوبلت عبارة "الجديد شديد" بغبطة لافتة في أوساط السودانيين، بعد أن ظهرت على الحساب الرسمي لنادي ليفربول بـ"فيسبوك"، رفقة صورة لنجم وهداف "الريدز"، الدولي المصري محمد صلاح في استعراض القميص الأساسي للموسم الرياضي القادم.

عشقٌ قديمٌ

السودانيون لديهم عشقٌ قديمٌ لنادي ليفربول الإنجليزي، كما يُؤكِّد الصحافي السوداني علاء الدين محمود لـ"العربية.نت": لطالما كان للكلمة وقعها الساحر لدى جمهور الحُمر "الريدز" حتى رسخ في ظن البعض أنّ النادي العظيم، حالة رومانسية أكثر منه نادياً رياضياً، بل كذلك سيمات وأسلوب حياة، ولعل العبارة الأكثر شهرة بين الأندية العالمية هي التي ظل يردِّدها جمهور الحُمر: لن تسير لوحدك أبداً (You'll Never Walk Alone)‏؛ أي نحن معك في كل الظروف، في ساعات النصر وفي ساعات المحنة، وهي عبارة محتشدة بالحمولة العاطفية".

ويضيف علاء الدين، أحد عشاق الريدز بالسودان: "لا أستغرب أنّ البحث في قاموس الكلمات المُعبِّرة لأنصار النادي في أرجاء المعمورة.. قد قاد صانعي حملة الترويج للأزياء الجديدة، تلقاء هذه العبارة السودانية الخالصة "الجديد شديد"، ولا عجب في ذلك، فجمهور الريدز عالمي، ففي كل ركن من أركان الدنيا معجبون لنادي التاريخ العريق والتقاليد الراسخة".

وفي السياق، قالت الصحافيّة الرياضية هيام تاج السر لـ"العربية.نت" إن "أنصار ليفربول بالسودان لم يكتفوا بالتشجيع والمؤازرة فقط، بل بادروا بتكوين رابطة مشجعين ولديهم صفحة رسمية بفيسبوك".

إلى ذلك، سمحت العبارة المذكورة لمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان استعادة تفاصيل الزيارة الشهيرة لنادي ليفربول الإنجليزي للسودان عام 1982م، حيث تبارت نخبة منتقاة من نجوم الكرة السودانية ضد النادي الإنجليزي.

النجم السوداني سامي عز الدين يصافح أسطورة الريدز إيان راش بالخرطوم
النجم السوداني سامي عز الدين يصافح أسطورة الريدز إيان راش بالخرطوم

وجرت المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، في حضور جمهور حاشد يتقدمهم الرئيس جعفر نميري.

وافتتح النجم السوداني أسامة آدم "سكسك" التسجيل، قبل أن يظفر الريدز بالتعادل، عن طريق الأسطورة الاسكتلندي كيني دالغيش.

وفي ذلك الوقت وصل ليفربول الإنجليزي إلى الخرطوم مُرصّعاً بنجومه السامقة وقتئذٍ، كان يتربّع على عرش الأندية على مستوى العالم ويضم في صفوفه عدداً من أساطير كرة القدم الإنجليزية الأوروبية، على رأسهم الهداف التاريخي للريدز إيان راش والملك كيني دالغيش المهاجم الأفضل في تاريخ النادي والحارس الأسطورة الزيمبابوي بروس غروبيلار. في المقابل، ضم منتخب الخرطوم أبرز نجوم الكرة السودانية حينها ، بقيادة سامي عز الدين ومصطفى النقر.

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