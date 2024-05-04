عمدة لندن الباكستاني الأصل يكشف عن طارئ قد يخسر بسببه المنصب

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حذر عمدة لندن، الباكستاني الأصل صادق خان، أنصاره من حزب العمال البريطاني، مساء أمس الجمعة، من أن منافسته Susan Hall على المنصب، وهي من حزب المحافظين وعمرها 69 عاما، يمكن أن تتسلل وتحقق فوزا مفاجئا لسبب واحد ظهر له كطارئ، وفقا لما يمكن استنتاجه من الوارد بوسائل إعلام محلية.

خان، المولود لأبوين مهاجرين قبل 54 عاما في لندن، أفصح عن السبب الطارئ في تحذير كتبه بموقع "X" قبل السابعة مساء الخميس، وقال فيه: "إن نسبة المشاركة تبدو منخفضة في السباق الرئيسي على منصب عمدة لندن، وهذا يعني أن فرصة حزب المحافظين بالفوز ارتفعت بشكل كبير" كما قال.

لذلك حث أنصاره على التوجه إلى صناديق الاقتراع قبل إقفالها في العاشرة مساء الخميس "أو المخاطرة بالاستيقاظ على كابوس حزب المحافظين" مضيفا برسم بياني منفصل في حساباته بمواقع التواصل أن المواجهة الانتخابية الكبرى ستكون "متقاربة جدا" وفق تعبيره..

وكان خان فاز بولايته الثانية على Shaun Bailey مرشح حزب المحافظين بأقل من 5% قبل 4 سنوات. أما استطلاعات الرأي الأخيرة لسباق هذا العام فأشار معظمها إلى أنه سيفوز بفارق أكبر ضد منافسته سوزان هول، وهو ما اتضح من آخر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة Savanta للتسويق والأبحاث، ونشرت نتائجه الأربعاء الماضي، وفيه ظهر أنه يتقدمها بـ 10 نقاط، تحقق له الفوز بنسبة 42% من الأصوات مقابل 32% لهول.. إلا أن ما قاله عن السبب الطارئ أثار ذعرا بأوساط أنصاره.

أما عن النتائج، فسينتظر سكان العاصمة البريطانية وغيرهم حتى مساء اليوم السبت، أو صباح الأحد، للتعرف إلى الفائز بمنصب رئيس بلدية المدينة، بعد فرز ما استقر في صناديق الاقتراع من أصوات حتى الساعة 10 مساءً الخميس، حيث أظهرت الأرقام الصادرة يوم الجمعة أن نسبة الإقبال كانت 40% تقريبا، فإما ولاية ثالثة للمسلم العمالي صادق خان، أو أولى للمحافظة سوزان هول، والتي يصفها خان بأنها عنصرية متشددة.