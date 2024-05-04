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فيديو لطفلة تعلق يدها في المصعد.. ووالدتها تحاول تحريرها

رفع والداها دعوى قضائية ضد شركة المصاعد والسلالم المتحركة بتهمة الإهمال، وكلاهما نفى المسؤولية

العربية.نت
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أظهرت لقطات مخيفة لفتاة صغيرة وقد علقت يدها ضمن باب المصعد فيما تحاول والدتها تحريرها.

وتم سحب ذراع الفتاة والتي تبلغ من العمر خمس سنوات بعدما علقت داخل فجوة صغيرة بين المصعد والجدار وظلت عالقة لمدة ثلاث دقائق قبل تحريرها.

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(3 صور)

وأصيبت زوي غاراتسيوتيس بجروح في معصمها احتاج إلى 20 غرزة لإغلاقه، ما خلف ندبة كبيرة ومؤلمة، ورفعت عائلتها دعوى قضائية. وكانت الفتاة الصغيرة تقضي يومًا في حمام السباحة في نيوجيرسي، في يوليو الماضي، ووقع الحادث عندما توجهت إلى الطابق السابع.

وأظهرت لقطات أمنية الأم لوني وصديقتها نيكول، اللتين كانتا هناك مع الأطفال، وهما تحاولان سحب ذراع زوي. لقد جربتا معقم اليدين كمواد تشحيم مؤقتة، ولكن دون جدوى، وبعد ثلاث دقائق أطلق سراحها أخيرًا بعد دهن ذراعها بالغسول.

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احتاجت زوي إلى زيارات شهرية للمستشفى للعناية بالجرح بعد عودة العائلة إلى منزلها في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

ورفع والداها دعوى قضائية ضد شركة المصاعد والسلالم المتحركة بتهمة الإهمال، وكلاهما نفى المسؤولية.

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