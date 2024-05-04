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إريك زمور في كورسيكا من 2
  • President of French far-rght party Reconquete Eric Zemmour (L) gestures after a woman chucked an egg at him during a visit to the local farmer's market as part of a campaign meeting for the forthcoming European union (EU) parliamentary elections scheduled for June 2024, in Ajaccio on the French Mediterranean island of Corsica on May 4, 2024. (Photo by PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP)
إريك زمور في كورسيكا
(2 صور)
President of French far-rght party Reconquete Eric Zemmour (L) gestures after a woman chucked an egg at him during a visit to the local farmer's market as part of a campaign meeting for the forthcoming European union (EU) parliamentary elections scheduled for June 2024, in Ajaccio on the French Mediterranean island of Corsica on May 4, 2024. (Photo by PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP)
President of French far-rght party Reconquete Eric Zemmour (L) gestures after a woman chucked an egg at him during a visit to the local farmer's market as part of a campaign meeting for the forthcoming European union (EU) parliamentary elections scheduled for June 2024, in Ajaccio on the French Mediterranean island of Corsica on May 4, 2024. (Photo by PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP)

فيديو.. سياسي فرنسي يضرب سيدة بعد رشقه بالبيض

إريك زمور المنتمي لليمين المتطرف كان في جولة في جزيرة كورسيكا ضمن حملته للانتخابات الأوروبية

اجاكسيو (فرنسا) – فرانس برس
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رشق متظاهرون القيادي اليميني المتطرف الفرنسي إريك زمور بالبيض خلال زيارة انتخابية لجزيرة كورسيكا، اليوم السبت.

وكان زمور في مدينة أجاكسيو في إطار حملة الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو عندما بدأ نحو 15 شخصاً بالهتاف ضده.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة "فرانس برس": "تم إلقاء الماء والبيض عليه وحاولت امرأة دفعه"، مضيفاً أن الحادثة استمرت لمدة وجيزة.

ونشرت صحيفة "كورس ماتان" مقطع فيديو بدا فيه زمور وهو يحاول ضرب امرأة.

وقال أحد أعضاء الوفد المرافق لزمور إن اللقطة تظهر "رد فعل محض للدفاع عن النفس".

وأضاف "لقد باغتته من الخلف، وهو لا يعرف ما تحمل، إذا كانت بيضة أم قبضة أم سكينا".

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من جهته، قال المدعي العام في أجاكسيو نيكولاس سيبتي لوكالة "فرانس برس" إنه تم فتح تحقيق.

من جانبه، قال زمور عبر منصة "إكس": "هذا هو الوجه الحقيقي لليسار المتطرف". وتابع "مجموعات صغيرة عنيفة، تريد حقاً أن نموت".

وواصل زمور، الذي دين عدة مرات بالتحريض على الكراهية العنصرية، جولته الانتخابية وتبعه معارضون له تحت مراقبة شرطة مكافحة الشغب.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزبه اليميني المتطرف "الاستعادة" (ريكونكيت) سيحصد بين 5% و6% من الأصوات.

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