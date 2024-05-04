فيديو.. سياسي فرنسي يضرب سيدة بعد رشقه بالبيض

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رشق متظاهرون القيادي اليميني المتطرف الفرنسي إريك زمور بالبيض خلال زيارة انتخابية لجزيرة كورسيكا، اليوم السبت.

وكان زمور في مدينة أجاكسيو في إطار حملة الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو عندما بدأ نحو 15 شخصاً بالهتاف ضده.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة "فرانس برس": "تم إلقاء الماء والبيض عليه وحاولت امرأة دفعه"، مضيفاً أن الحادثة استمرت لمدة وجيزة.

ونشرت صحيفة "كورس ماتان" مقطع فيديو بدا فيه زمور وهو يحاول ضرب امرأة.

Éric Zemmour, président du parti identitaire Reconquête, a été insulté et ciblé par des jets d'oeufs durant sa visite du marché d'Ajaccio.

➡️ https://t.co/UcW0BuwRNr pic.twitter.com/mmqigxnq7b — Corse-Matin (@Corse_Matin) May 4, 2024

وقال أحد أعضاء الوفد المرافق لزمور إن اللقطة تظهر "رد فعل محض للدفاع عن النفس".

وأضاف "لقد باغتته من الخلف، وهو لا يعرف ما تحمل، إذا كانت بيضة أم قبضة أم سكينا".

من جهته، قال المدعي العام في أجاكسيو نيكولاس سيبتي لوكالة "فرانس برس" إنه تم فتح تحقيق.

من جانبه، قال زمور عبر منصة "إكس": "هذا هو الوجه الحقيقي لليسار المتطرف". وتابع "مجموعات صغيرة عنيفة، تريد حقاً أن نموت".

وواصل زمور، الذي دين عدة مرات بالتحريض على الكراهية العنصرية، جولته الانتخابية وتبعه معارضون له تحت مراقبة شرطة مكافحة الشغب.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزبه اليميني المتطرف "الاستعادة" (ريكونكيت) سيحصد بين 5% و6% من الأصوات.