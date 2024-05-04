قيئ وغثيان يصيب ركاب طائرة على علو.. وفرق الإنقاذ كانت باستقبالهم

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أصيب عشرات الركاب في إحدى رحلات الطيران من موريشيوس إلى فرانكفورت الألمانية على ارتفاع 38 ألف قدم يوم الخميس بالغثيان والإقياء في منتصف الرحلة بين الوجهتين. وأبلغ 70 راكبا على متن رحلة شركة طيران "كوندور" عن معاناتهم من الغثيان والإقياء في منتصف الرحلة التي كانت متجهة إلى مدينة فرانكفورت.

وكان في استقبال الطائرة بعد هبوطها في المدينة الألمانية فريق كبير من أطباء الطوارئ، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأكد متحدث باسم شركة الطيران الألمانية الحادث لصحيفة "بيلد"، مضيفا أن طاقم الرحلة لم يتأثر بالمرض.

ولم تؤكد شركة الطيران سبب المرض المفاجئ، لكنها أشارت إلى أن الطعام على متن الطائرة قد تم إعداده في موريشيوس. ووفق الشركة فإنها قد فتحت تحقيقا في الحادثة للوصول إلى السبب الحقيقي، واستخلاص التدابير الممكنة منه.

وأضافت: "بعد دراسة الوضع العام بعناية، استمرت الرحلة. هبطت الطائرة بسلام في فرانكفورت، حيث كان المتخصصون الطبيون متواجدين لرعاية الضيوف المتضررين.

ومع ذلك، لم تؤكد شركة الطيران سبب المرض المفاجئ، لكنها أشارت إلى أن الطعام على متن الطائرة كان يتم إعداده في موريشيوس.

وأضافت المتحدثة باسم الشركة: "لقد بدأت كوندور بالفعل تحقيقًا في القضية للوصول إلى السبب الحقيقي واستخلاص التدابير الممكنة منه. تعمل كوندور بشكل وثيق مع جميع الشركاء والسلطات المسؤولة. لا يوجد حاليا أي نتيجة متاحة.

وأضاف البيان: "نحن لا نشارك بشكل عام في التكهنات حول السبب، على سبيل المثال حول قوائم الطعام الفردية على متن الطائرة والتي تم إعدادها في موريشيوس".

في حين أن إصابة الأفراد بالمرض أثناء الطيران ليس أمرًا غير شائع، يبدو أنه من الأقل شيوعًا أن يصاب العديد من الركاب - ناهيك عن 70 شخصًا - بالمرض في وقت واحد.

وحدثت الحالة الأكثر تطرفًا في عام 1975 عندما أدى تفشي التسمم الغذائي على نطاق واسع إلى بلبلة في رحلة الخطوط الجوية اليابانية المتجهة من أنكوراج، ألاسكا، إلى باريس - مما أجبر الطائرة على الهبوط في كوبنهاجن، الدنمارك.

من بين 344 شخصًا كانوا على متن الطائرة، أصيب 197 شخصًا بالغثيان والقيء والإسهال وتشنجات البطن بعد تناول وجبة على متن الطائرة ملوثة بالمكورات العنقودية - وهي أكبر حادثة تسمم غذائي على متن طائرة تجارية.

وعلى الرغم من عدم وقوع وفيات، إلا أن 44 من الركاب كانوا في حالة صحية خطيرة لدرجة أنهم احتاجوا إلى دخول المستشفى وكان 30 منهم في حالة حرجة.

كان غالبية الركاب من الباعة اليابانيين العاملين لدى شركة كوكا كولا، مع عائلاتهم، الذين فازوا برحلة إلى باريس.