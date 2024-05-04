هدايا وثناء لسائق صيني ساهم بالتقليل من ضحايا انهيار طريق

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أشادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، بسائق شاحنة صيني لقيامه بإيقاف سيارته عبر طريق سريع ومنع المزيد من السيارات من الانزلاق على منحدر بعد انهيار جزء من الطريق السريع في جنوب البلاد الجبلي ومقتل ما لا يقل عن 48 شخصاً.

وكان وانغ شيانغنان يقود سيارته، الأربعاء، على الطريق السريع في مقاطعة قوانغدونغ، وهي مركز اقتصادي حيوي في جنوب الصين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه في حوالي الساعة الثانية صباحاً، رأى وانغ عدة مركبات تتحرك في الاتجاه المعاكس للطريق السريع المكون من أربع حارات، وسرعان ما أبلغه سائق زميل بالانهيار.

ونقلت وكالة جيوباي للأنباء عن وانغ قوله إن ما قام به هو رد فعل سريع، حيث قام وانغ، وهو جندي سابق، بوضع شاحنته لإغلاق الطريق السريع، ما أدى فعلياً إلى منع عشرات المركبات من التقدم نحو الخطر.

في الوقت نفسه، نزلت زوجته من الشاحنة لتنبيه السائقين الآخرين بالوضع.

قال وانغ لوسائل الإعلام الصينية: "لم أفكر كثيراً.. أردت فقط إيقاف المركبات".

لم تحظ تصرفات وانغ الشجاعة بالثناء من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الصينيين فحسب، بل حصلت أيضاً على تقدير من مؤسسة تنمية العمال الصينية.

وأعلنت المؤسسة الجمعة أنها منحت وانغ، بالشراكة مع إحدى شركات السيارات، مبلغ 10 آلاف يوان (1414 دولاراً). وذكرت صحيفة داهي ديلي أن مشروعاً خيرياً مرتبطاً بمجموعة علي بابا القابضة العملاقة للتكنولوجيا قدم أيضاً مبلغاً مساوياً لوانغ. وقال وانغ للصحيفة إنه سيتبرع بالمال لأسر ضحايا الانهيار.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أيضاً أن رجلاً آخر ركع على الأرض لمنع السيارات من السير على الطريق السريع.







الطريق الذي انهار في قوانغدونغ الطريق الذي انهار في قوانغدونغ الطريق الذي انهار في قوانغدونغ الطريق الذي انهار في قوانغدونغ

جاء الحادث بعد شهر من هطول أمطار غزيرة في قوانغدونغ. واشتعلت النيران في بعض المركبات الـ23 التي سقطت في الوادي العميق، ما أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان.

وتم نقل نحو 30 شخصاً إلى المستشفى. وذكر تلفزيون الصين المركزي أن أحدهم خرج من المستشفى السبت. تحسنت الحالة الصحية للآخرين، لكن أحدهم لا يزال في حالة خطيرة.

وقالت حكومة مدينة ميتشو في قوانغدونغ، السبت، في بيان إن السلطات ستجري عمليات تفتيش على مستوى المدينة على الطرق السريعة والسكك الحديدية والطرق في المناطق الجبلية. كما ذكر موقع "ساوث سي إن دوت كوم" أن فريقاً بقيادة حاكم المقاطعة يحقق في سبب الانهيار.