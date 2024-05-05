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مفقودون في المكسيك
الأميركي (أقصى اليمين)، الأستراليان ( أقصى اليسار)

المكسيك.. 3 جثث في قاع بئر تعود على الأرجح لأميركي وأستراليين مفقودين

ولاية باخا كاليفورنيا هي واحدة من أكثر الولايات المكسيكية التي ينتشر فيها العنف، لكن مدينة إنسينادا أكثر أمانا

مكسيكو سيتي - رويترز 
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أعلنت مسؤولة كبيرة بولاية باخا كاليفورنيا بالمكسيك، السبت، أن الجثث الثلاث التي عثر عليها في الولاية تعود على الأرجح إلى 3 سائحين: أميركي وأستراليان، فقدوا قبل أيام.

وتجري السلطات المكسيكية فحوصات الطب الشرعي بعد العثور على الجثث، الجمعة، داخل بئر في أعقاب أيام من البحث عن الأخوين
الأستراليين كالوم وجيك روبنسون (33 و30 عاما) والأميركي كارتر رود (30 عاما).

كان الرجال الثلاثة في عطلة لممارسة رياضة ركوب الأمواج بالقرب من مدينة إنسينادا السياحية الشهيرة التي تبعد نحو 90 دقيقة إلى الجنوب من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وقالت المدعية العامة لولاية باخا كاليفورنيا، ماريا إيلينا أندرادي :"لدى الجثث الثلاث سمات تجعلنا نفترض بدرجة كبيرة... أنها للأميركي كارتر رود والأخوين الأستراليين روبنسون".

وأضافت أندرادي أنه على الرغم من أن الجثث الثلاث عثر عليها في حالة متقدمة من التحلل في قاع بئر يزيد عمقه على 15 مترا، فإن "بعض الأوصاف الجسدية تعطينا هذا الاحتمال الكبير".

ولاية باخا كاليفورنيا هي واحدة من أكثر الولايات المكسيكية التي ينتشر فيها العنف، لكن مدينة إنسينادا أكثر أمانا. وتنصح وزارة الخارجية الأميركية المواطنين بإعادة النظر في السفر إلى الولاية بسبب ارتفاع معدل الجريمة والخطف.

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وشوهد الرجال الثلاثة آخر مرة في 27 أبريل، وجرى الإبلاغ عن اختفائهم بعد يومين، عندما أطلقت السلطات عملية بحث لعدة أيام بمساعدة مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي.

وذكر مسؤولون أن السلطات ألقت القبض على 3 أشخاص حتى الآن.

وأفادت أندرادي أن جثة رابعة عثر عليها داخل البئر، لكنها أوضحت أنها كانت بالبئر منذ فترة أطول ولا يعتقد أنها مرتبطة بالقضية.

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