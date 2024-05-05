هبط عليها مليونا دولار خلال أسابيع.. محظوظة فازت باليانصيب مرتين

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تخيل ما يمكن أن تحقق بمليوني دولار تهبط عليك فجأة في فترة قصيرة؟!

هذا ما حصل مع امرأة من ولاية ماساتشوستس الأميركية، حيث فازت بالجائزة الكبرى في اليانصيب والبالغة مليون دولار، للمرة الثانية خلال 10 أسابيع.

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وكشفت إدارة يانصيب ولاية ماساتشوستس عن هوية الفائزة، وتدعى كريستين ويلسون، من بلدة أتلبورو.

كما أضافت أنه من المقرر أن يحصل المتجر الذي اشترت منه ويلسون تذكرة اليانصيب على مكافأة، قدرها 10 آلاف دولار.

الأولى في فبراير 2024

يذكر أن ويلسون كانت حصدت جائزة المليون دولار الأولى في فبراير 2024، من تذكرة يانصيب فورية بقيمة 50 دولاراً، وفق شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

غير أنه لم يمضِ سوى 10 أسابيع، حتى فازت بجائزة مليون دولار جديدة بعد شراء تذكرة يانصيب بقيمة 10 دولارات.

شراء سيارة جديدة وادخار

وفي المرتين، اختارت استلام جائزتها دفعة واحدة بقيمة 650 ألف دولار (قبل الضرائب)، بدلاً من استلامها على شكل دفعات متعددة.

وعند الفوز بالجائزة الأولى، قالت ويلسون إنها "ستخصص جزءاً من المبلغ لشراء سيارة جديدة"، بينما أوضحت أنها تخطط لادخار مبلغ الجائزة الثانية.