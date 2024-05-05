يهوى مطاردة النساء.. زفاف باذخ لملياردير هندي لمدة 4 أيام

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في حفل باذخ بقيمة 20 مليون دولار، تزوج الملياردير البريطاني الهندي الأصل عمر كماني، مؤسس شركة Pretty Little Thing للملابس النسائية والذي يقيم في دبي، من عارضة الأزياء والموديل ندى أديل نهاية هذا الأسبوع، وامتدت الاحتفالات لمدة 4 أيام بدأت الخميس وستنتهي غداً الأحد، بحضور مشاهير وشخصيات هامة مثل ماريا كاري وأندريا بوتشيلي، وعارضة الأزياء الشهيرة نعومي كامبل.

وتزوج الشاب البالغ من العمر 36 عاما، والرئيس التنفيذي لعلامة الأزياء التجارية الشهيرة PLT، في حفلين في جنوب فرنسا، حيث أقيم الزفاف يوم الجمعة في فندق Grand Allée الفخم، بينما تألقت العروس بثوب من توقيع العلامة التجارية الشهيرة "ديور".

كما شهد الزفاف الأسطوري أداء المغني الشهير أندريا بوتشيلي بمرافقة أوركسترا كاملة واحدة من أعظم أغانيه أثناء سير العروس في الممر.

وتضمن الحفل الرومانسي أيضاً عرضا مفاجئا خاصا لأيقونة الموسيقى ماريا كاري، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل".

زفاف بملابس هندية

أيضاً احتفل الزوجان مرة أخرى بحفل زفاف هندي في يوم السبت، حيث شارك الضيوف الزوجين بارتداء ملابس بيضاء تقليدية مزينة بأكاليل حول أعناقهم.

ويختتم الزفاف بحفلة شواء في الهواء الطلق غداً الأحد، بعد أن بدأت الحفلة الساحرة من يوم الخميس.

وشهد الحفل حضو فنانين لرسم الحناء وراقصات استعراضيات للنار والرقص الشرقي أيضاً، كما أضاء عرضا مذهلا للألعاب النارية بالسماء.

وارتدت ندى فستانًا مذهلًا من تصميم زهير مراد وأكملت إطلالتها بالعديد من المجوهرات الأنيقة.

كما استأجر العريس الثري دار أوبرا مونت كارلو وكان لديه العديد من المصورين المحترفين لتخليد هذه اللحظات.

كما ملأ عمر كماني منصة العروسين بعشرة آلاف وردة بيضاء وعشرات الشموع بينما عزف 25 موسيقيا أغنية الجميلة والوحش على مشهد دخول العروس إلى المكان.

سهرات.. ومطاردة نساء

يشار إلى أن عمر شارك مع شقيقه آدم في تأسيس PrettyLittleThing التي تعرف بأسعارها "الرخيصة"، بعد أن شهدا النجاح الهائل لـماركة الملابس النسائية Boohoo، وتتعامل شركتهما الآن مع مجموعة من المشاهير بما في ذلك كلوي كارداشيان، وهايلي بيبر، وباريس هيلتون وغيرهم.

وقبل أن يؤسس شركته، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها حوالي 2.1 مليار جنيه إسترليني بحلول العام المقبل، كان عمر ملاكما هاويا، واعترف سابقا بأنه لا يهتم إلا بالحفلات ومطاردة النساء، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل".

سيارات فارهة وساعات باهظة

ويعيش رجل الأعمال أسلوب حياة ساحر للغاية، مليء بالرحلات الخارجية والسيارات الفارهة والساعات والملابس الباهظة، التي يصورها بانتظام ويملأ بها حسابه على "إنستغرام" حيث يبلع عدد متابعيه أكثر من مليون.

وعندما أراد إطلاق PLT في الولايات المتحدة في 2016، عرض مبلغا خيالياً مكونا من ستة أرقام على نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، الأخت غير الشقيقة لكيم كارداشيان، لتظهر في أحد فساتينه البرتقالية البالغة 15 جنيها إسترلينيا ما زاد المبيعات الإجمالية بنسبة 400%.

العروس مقيمة في دبي

أما العروس ندى فهي مقيمة في دبي، وهي خريجة قانون تعيش أسلوب حياة ساحر أيضاً ويتابعها أكثر من 500 ألف على حسابها في "إنستغرام". وكانت نجمة غلاف مجلة Harper's Bazaar وعملت في حملات ضخمة مثل حملة L'Oreal الشهيرة.

وشوهدت هي وعمر معاً علنا لأول مرة في عام 2020، قبل عام واحد فقط من خطوبتهما الفخمة في أغسطس 2021.