انقض على كاهن لقتله فتعطل مسدسه.. فيديو وثق لحظات عصيبة

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صعقت مدينة برادوك بولاية بنسلفانيا، اليوم الاثنين، عندما سحب رجل مسدسه على الكاهن في منتصف خطبته، أثناء الصلاة في إحدى الكنائس بالمدينة.

Captured on livestream! Man tries to shoot pastor while preaching, but gun jams.



From pastor Glenn Germany of 'Jesus’ Dwelling Place Church' in North Braddock pic.twitter.com/7uGC5IrW9I — Protestia (@Protestia) May 6, 2024

فقد أظهر مقطع الفيديو الذي التقطه شماس الكنيسة ونشره على الإنترنت، اللحظة التي وجد فيها الكاهن نفسه فجأة يحدق في فوهة المسدس.

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إلا أن مسدس الرجل لم يعمل وتعطل فجأة وخلال ذلك ابتعد الكاهن عن طريقه، وقفز شماس الكنيسة أمام الكاميرا، وتعامل مع المسلح وأرداه أرضا محاولاً تثبيته.

وبيّنت اللقطات عودة الكاهن ورجل آخر لتثبيت المسلح على الأرض، وفق ما ذكر موقع "سي بي إس نيوز".

إلى ذلك اتهمت شرطة ولاية بنسلفانيا المسلح واسمه برنارد بوليت ويبلغ من العمر 26 عاماً، بالاقتحام ومحاولة إطلاق النار على الكاهن.

جثة في منزل المسلح

كذلك تحقق الشرطة في إطلاق نار مميت على منزل المشتبه به، بعد العثور على رجل مقتول بالرصاص داخل المنزل الذي يعيش فيه.

وقالت الشرطة إنه تم استدعاء ضباط من قسم شرطة مون فالي الإقليمي الشرقي بشأن إطلاق النار حوالي الساعة الثامنة مساء.

وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، عثرت على رجل مقتولا بالرصاص داخل المنزل.

فيما تم استدعاء محققين من وحدة جرائم القتل للتعامل مع التحقيق.

ولم يتم بعد التعرف على هوية الضحية داخل المنزل، وليس من الواضح ما إذا كان بوليت، الذي يعيش في المنزل، هو المسؤول عن إطلاق النار.

يذكر أن حادثة اعتداء مماثلة على كاهن حدثت في أستراليا قبل أكثر من أسبوعين عندما حاول شخص الاعتداء على الكاهن بسكين، إلا أن طعناته لم تسفر إلا عن إصابة في العين وبعض الإصابات الطفيفة.