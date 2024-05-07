بكاميرا خفية.. فيديو من داخل قصر القيصر بوتين "المذهل"
يضم القصر الذي تبلغ مساحته 190 ألف قدم مربعة مجمعًا تحت الأرض مكونًا من 16 طابقًا تم بناؤه داخل الجرف، و11 غرفة نوم وكازينو وسينما وصالة ألعاب رياضية وحمام سباحة
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نشرت صحيفة دايلي ميل البريطانية، مشاهد وثقتها وثقت كاميرا خفية تجولت داخل قصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المذهل، وذلك بالتزامن مع حفل تنصيبه لفترة رئاسية جديدة.
وتناولت وسائل إعلام غربية عديدة وبشكل متزامن، التقرير المثير للجدل والذي طالما تحدثت عنه الصحافة الغربية بين الحين والآخر حيث تجولت الكاميرا الخفية داخل غرفة نوم الرئيس الروسي الفخيمة، وكذلك الحمام وحوض السباحة.
وتم تزيين الجدران بأيقونات وصور دينية مقدسة - في إشارة إلى زمن الأباطرة الروس.
ويضم القصر الذي تبلغ مساحته 190 ألف قدم مربعة مجمعًا تحت الأرض مكونًا من 16 طابقًا تم بناؤه داخل الجرف، و11 غرفة نوم وكازينو وسينما وصالة ألعاب رياضية وحمام سباحة، كلها تقع داخل مساحة 17000 فدان تخضع لحراسة مشددة، وفق صحيفة ذي صن البريطانية.
وأدى بوتين، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية ليبدأ ولاية جديدة مدتها 6 سنوات في مراسم أقامها الكرملين وقاطعتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.
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