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روسيا و أوكرانيا

أوكراني يتنكر بزي امرأة للفرار خارج البلاد.. وحرس الحدود ينشر فيديو ساخرا

يتم احتجاز حوالي 10 يوميًا لمحاولتهم الهروب من البلاد وتجنب التجنيد

العربية.نت
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ألقي القبض على رجل أوكراني يرتدي زي امرأة ويحمل جواز سفر أخته أثناء محاولته الفرار من البلاد. تم إيقاف الرجل البالغ من العمر 44 عامًا على الحدود مع رومانيا من قبل دائرة حرس الحدود الحكومية في أوكرانيا بعد أن اشتبهوا في بنيته الجسدية. كما اشتبهوا في أنه كان يحاول تجنب التجنيد الإجباري.

وبموجب القوانين المعمول بها حاليا في أوكرانيا، يُمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة البلاد، ويُتوقع منهم بدلاً من ذلك الالتحاق بالجيش الأوكراني لمحاربة الروس.

وكان الرجل الذي يضع المكياج، والذي يعتقد أن اسمه سيرجي من مدينة زولوتونوشا بوسط أوكرانيا، يرتدي باروكة سوداء مربوطة بمنديل أبيض وتنورة سوداء بطول الركبة وقميص أخضر.

ونشر حرس الحدود مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب: "سيرجيتا الساحرة خططت للقيام برحلة إلى الخارج. حاول أحد سكان زولوتونشا، البالغ من العمر 44 عامًا، متنكرًا بزي امرأة، عبور الحدود مع رومانيا بجواز سفر أخته".

وقد تمت مشاهدته الآن أكثر من 13000 مرة منذ تحميله يوم الاثنين، ومنذ ذلك الحين امتلأ المنشور بالتعليقات. وقال أحد المشاهدين ساخرًا: "رائع أيها العميل 007". وسأل آخر: ماذا ستفعل أختك الآن؟ لكن البعض الآخر كان أكثر كآبة، حيث كتب أحد المشاهدين: "لست متفاجئًا". أي طريقة لتجنب الموت على الجبهة أمر جيد.

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بعد الحرب الروسية واسعة النطاق، فرضت أوكرانيا حظرًا على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة البلاد في حالة استدعائهم للقتال.

توفي ما يقرب من 30 رجلاً أثناء محاولتهم الفرار، ووفقًا لحرس الحدود الأوكراني، يتم احتجاز حوالي 10 يوميًا لمحاولتهم الهروب من البلاد وتجنب التجنيد.

وفي نوفمبر من العام الماضي، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن ما يقرب من 20 ألف رجل فروا من أوكرانيا منذ بداية الحرب.

هناك استثناءات للتجنيد الإجباري إذا كان الشخص غير مؤهل لأسباب طبية، أو إذا كان الشخص يعتني بثلاثة أطفال أو أكثر، أو يربي طفلاً بمفرده، أو يربي طفلاً من ذوي الإعاقة.

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