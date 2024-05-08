لم يحضر أحد حتى جده وخاله.. طفل يجلس وحيداً "يبكي" في عيد ميلاده

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أصيبت أم أنفقت مئات الدولارات على حفل عيد ميلاد طفلها بالغضب الشديد لعدم حضور أي من الضيوف المدعوين، بما في ذلك والدها وشقيقها.

وكانت أنبر، من لاس فيغاس، قد دفعت تكاليف تقديم الطعام والوجبات الخفيفة والألعاب الضخمة والديكورات لحفلة عيد ميلاد ابنها في منزلهم في إبريل/نيسان بعد دعوة عدد من الأصدقاء وأفراد الأسرة.

لجأت الأم لخمسة أطفال إلى TikTok لانتقاد الضيوف "لعدم إزعاجهم" بالظهور، ناهيك عن الاتصال أو إرسال رسالة لإخطار الأسرة بعدم حضورهم.

وقامت أنبر بتحميل مقطع فيديو على حسابها @anberx5 يظهر حديقتها الخلفية المزينة والمهجورة في يوم الحفلة، إلى جانب الأطعمة والألعاب المعروضة ليستمتع بها الأطفال.

وعلقت الأم على اللقطات قائلة: "بكيت فعلاً... أنفقت أكثر من 400 دولار"، وأضافت الأم: "عندما لا يحضر أحد إلى حفلة عيد ميلاد ابنك".

وفي الجزء الأول من المقطع الذي تبلغ مدته 13 ثانية، شوهد ابن أنبر الصغير وهو يمسح دموعها ويجلس على مقعد في الحديقة وهو ما أوضحته الأم لاحقًا بأنه "يتألم" ولم يحضر أحد..

قامت أنبر بعد ذلك بتحريك الكاميرا لإظهار لعبة ضخمة ملونة كاملة مع شريحة وحفرة كرات وبالونات وردية وصفراء مربوطة بالأثاث ولافتة عليها شخصيات كرتونية.

ثم عرضت الطعام الذي كانت تنوي تقديمه للضيوف، بما في ذلك طاولة كاملة مليئة بالوجبات الخفيفة، بالإضافة إلى طبق من اللحوم اللذيذة والأجبان.

وفي المطبخ، تُركت عدة صواني من الطعام الذي طلبته الأم مسبقًا لتسخينها، بينما كانت صواني الأناناس المفروم والبطيخ والمانغو والتفاح موضوعة بجانب أطباق الزينة المكسيكية، مثل الليمون والبصل والكزبرة.

وفي فيديو لاحق، أوضحت الأم بعض التفاصيل الدقيقة وراء تجربة ابنها المخيبة للآمال بعدم ظهور أحد في حفلته.

وزعمت أنها تتوقع أن يبدأ الضيوف في الحضور إلى حفل عيد الميلاد اعتبارًا من الساعة الثانية ظهرًا.

وكان "أغلبية" الضيوف من أفراد الأسرة، بالإضافة إلى "اثنين" من الأصدقاء الذين خططوا لجلب أطفالهم معهم. ومع ذلك، بحلول الساعة الخامسة مساءً، لم يكلف أحد الحضور نفسه للاتصال لإبلاغ العائلة بعدم حضورهم.

وأضافت انبر أنها حاولت الاتصال بالضيوف الغائبين ومراسلتهم طوال اليوم، لكن تم تجاهلها، وقررت منذ ذلك الحين قطع الاتصال بهم.

أبدى أكثر من 8000 شخص تعاطفهم في التعليقات، حيث شارك البعض تجاربهم الخاصة في عدم الحضور في حفلات أطفالهم

وفقًا لأنبر، تلقت الأسرة سيلًا من الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية من الضيوف الغائبين في صباح اليوم التالي، لكنها تعهدت بأنها "لن تقيم حفلًا مرة أخرى أبدًا - لن يحدث ذلك".

وكتب أحد الأشخاص: "لقد حدث هذا لي. لم أقم بدعوة أي شخص مرة أخرى. ونحن نذهب الآن إلى مكان ممتع"، بينما قال آخر: "لم يحضر أحد حفل عيد ميلاد ابنتي التاسع". بقينا مستيقظين طوال الليل في الديكور. قلبي لا يزال حزينا جدًا".

حتى إن أحد الآباء عرض حلاً لتجنب خيبة الأمل في الحفلة في المستقبل "من خلال اقتراح المكان الذي نتناول فيه الطعام والمكان الذي نذهب إليه طوال اليوم"..

في العام الماضي، أصيب ديفيد تشين، من فانكوفر، بالحزن الشديد عندما حضر طفل واحد فقط إلى حفلة عيد ابنه السادس والمصاب بالتوحد بعد التخطيط ليوم ممتع في ملعب داخلي ضخم لـ 19 طفلاً من صفه