فيديو.. طائرة "بوينغ" تتعرض لعطل وتهبط بدون عجلات أمامية

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قامت طائرة شحن بهبوط اضطراري في مطار إسطنبول، اليوم الأربعاء، بعد تعطل عجلات الهبوط الأمامية.
وأظهر مقطع مسجل مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي طائرة من طراز بوينغ 767 تابعة لشركة فيديكس إكسبريس وهي تستخدم عجلات الهبوط الخلفية، وتهبط بمقدمتها الأمامية.
وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن الطائرة كانت في المرحلة الأخيرة من رحلتها من باريس إلى إسطنبول عندما أدرك الطيارون أن عجلات الهبوط الأمامية لا تفتح.
وقال عبد القادر أورال أوغلو، وزير النقل والبنى التحتية التركي، إنه لم يصب أحد، وإن الطاقم غادر الطائرة بأمان.
وأضاف أن المدرج الذي هبطت فيه الطائرة كان مغلقاً أثناء سحب الطائرة.
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