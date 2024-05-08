كيم جونغ أون زار جثمانه.. وفاة المسؤول عن تقديس الكوريين لزعمائهم

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أعلنت كوريا الشمالية وفاة كيم كي نام، الأب الروحي للدعاية التي ساعدت في تقديس الكوريين لزعماء البلاد الثلاثاء، عن عمر ناهز 94 عاماً.

وأوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن الزعيم كيم جونغ أون زار جثمان كيم كي نام في قاعة الجنازات بالعاصمة بيونغ يانغ، صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت الوكالة أن كيم جونغ أون نعى الراحل بصمت أمام نعشه "بحزن مرير لفقدان ثوري مخضرم بقي مخلصا بلا حدود" للنظام.



كيم جونغ أون أمام جثمان كيم كي نام كيم جونغ أون أمام جثمان كيم كي نام

وأعرب الزعيم الكوري عن تعازيه لأفراد أسرته، وسيرأس موكباً جنائزياً حكومياً لدفن كيم يوم الخميس.

وأضافت وكالة الأنباء المركزية أن كيم كي نام، الأمين السابق للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، "كرّس كل ما في وسعه للنضال المقدس من أجل الدفاع عن النقاء الإيديولوجي لثورتنا، وتعزيزها، وضمان انتصار قضية الاشتراكية".

كما أفادت بأنه توفي يوم الثلاثاء بعد إصابته بأمراض مرتبطة بالتقدم في السن، وخلل وظيفي في الأعضاء العام الماضي.

وكانت سمعة كيم كي نام سيئة في كوريا الجنوبية، حيث أطلقت عليه وسائل الإعلام هناك لقب "غوبلز كوريا الشمالية"، تشبيها بوزير الدعاية النازي الألماني، يوزيف غوبلز.

وكان كيم أحد كبار المسؤولين السبعة الذين انضموا لكيم جونغ أون في مرافقة جثمان الزعيم الراحل كيم جونغ إيل عام 2011.

وكان أستاذاً في جامعة كيم إيل سونغ، ورئيس تحرير صحيفة رودونغ سينمون الرسمية، قبل أن يتولى مناصب قيادية في أقسام الدعاية لحزب العمال الحاكم بدءاً من ثمانينيات القرن الماضي.

كما شغل منصب نائب رئيس حزب العمال الحاكم في البلاد وكان سفيراً لدى بكين في الخمسينات.

وبعدما درس في الاتحاد السوفياتي، بدأ حياته المهنية في عهد كيم إيل سونغ الذي تولى السلطة في بيونغ يانغ منذ نهاية الاحتلال الياباني عام 1948 حتى وفاته في العام 1994، وكان يعتبر صديقاً مقرباً لابنه وخلفه كيم جونغ إيل (1994-2011) والد كيم جونغ أون.

وألّف كيم كي نام الشعارات الرئيسية للنظام وخطابات قادته. وهو يعدّ أيضاً مهندس "عبادة الشخصية" حول أسرة كيم التي تحكم كوريا الشمالية منذ ثلاثة أجيال.

وبعد تقاعده، منح دوره لشقيقة كيم جونغ أون، كيم يو جونغ، في العام 2018.