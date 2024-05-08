اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
بريطانيا

معلمة رياضيات أنجبت من تلميذ قاصر وبعد الإفراج عنها بكفالة عاشرت آخر

معلمة رياضيات الإنجليزية، اسمها Rebecca Joynes وعمرها 30 سنة، بدأت محاكمتها عن 6 تهم

لندن - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

اتضح مما بدأت تتداوله محكمة في مدينة "مانشستر" البريطانية، أمس الثلاثاء، أن معلمة رياضيات إنجليزية، اسمها Rebecca Joynes وعمرها 30 سنة، أقامت "علاقة" مع تلميذ قاصر عمره 15 على الأكثر، فاعتقلوها ثم أمضت فترة الإفراج عنها بكفالة في حياة سرية أقامت خلالها "علاقة" مع تلميذ آخر، عمره 15 أيضا، فحملت منه وأنجبت طفلة، لذلك أعادوا اعتقالها وبدأوا أمس بمحاكمتها عن 6 تهم.

استمعت المحكمة في الجلسة الأولى إلى جوينز أغوت "التلميذA" وراحت تشتري له المحروم منه في بيت عائلته، وحين اعتاد عليها واطمأن لها، قبل أن تستضيفه بشقتها، وفيها عاشرته مرتين، ولما وصل ما حدث إلى الشرطة ألقت القبض عليها، ثم تم إطلاق سراحها بكفالة مشروطة بعدم اتصالها بأي شخص عمره أقل من 18 عاما. مع ذلك، وخلال مدة الكفالة، بدأت ربيكا تقيم علاقة مع "التلميذB" والذي كانت تعطيه دروسا خصوصية بالرياضيات، فمارست معه "علاقات" كاملة متكررة، إلى أن حملت منه وأنجبت، بحسب ما استمعت هيئة المحلفين.

رسائل "حميمة" بين الاثنين

ووفقا لما قال ممثل الادعاء في المحكمة، فقد أخبر التلميذ A والدته بأنه سيقيم أكثر من يوم في منزل أحد أصدقائه عندما خرج مع المعلمة في إحدى المرات، وأثناء وجوده معها، بث رسائل لأصدقائه بأنه "مارس الجنس للتو". كما بث صورة التقطها للمعلمة وهي مستلقية على السرير، لإثبات ما قال، وسريعا انتشر خبره ووصل صداه إلى منظمة Childline الراعية للأطفال والغلمان، فأبلغت الشرطة التي سعت في أكتوبر 2021 واعتقلت المعلمة التي فصلتها المدرسة عن العمل.

تغادر قاعة المحكمة مع والديها
تغادر قاعة المحكمة مع والديها

قال الادعاء أيضا: "إن القضية تم تأجيلها بعد ذلك، بانتظار جمع المزيد من المعلومات" وفق خبر موحد وجدته "العربية.نت" في معظم وسائل الإعلام البريطانية التي أبرزته وأفردت له مساحات كبيرة، منها صحيفة "التايمز" بعدد اليوم، وفيه أيضا أن المعلمة أقامت علاقة حميمة مع تلميذ آخر، زارها في شقتها قبل عيد ميلاده السادس عشر، حيث استمعت المحكمة إلى رسائل "حميمة" بين الاثنين، تؤكد العلاقة ونوعيتها ومدتها.

أما المعلمة، فتنفي عبر محاميها تهمتي ممارسة "نشاط جنسي" مع "التلميذA"، وتهمتين بممارسة الشيء نفسه مع "التلميذB" كما تنفي تهمتي ممارسة نشاط جنسي مع "التلميذB" حين كانت في موقع ثقة عند إطلاق سراحها المشروط بعدم اتصالها بأي شخص عمره أقل من 18 عاما.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
13 قاضياً اتحادياً أميركياً يرفضون تعيين طلاب كلية الحقوق من جامعة كولومبيا 13 قاضياً اتحادياً أميركياً يرفضون تعيين طلاب كلية الحقوق من جامعة كولومبيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط