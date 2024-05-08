اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
من الفيديو

من هو الشخص الذي خالف بوتين البروتوكول ليصافحه في حفل تنصيبه؟

ليونيد روشال هو طبيب أطفال شهير في موسكو، وخبير في منظمة الصحة العالمية، ورئيس الصندوق الخيري لإغاثة الأطفال في الكوارث والحروب

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من مراسم تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لولاية رئاسية خامسة خالف فيه بروتوكول حفل تنصيبه.

ويظهر الفيديو قيام الرئيس الروسي بالتوقف ومصافحة رجل من بين الحضور بالإضافة إلى امرأة كانا يقفان على يمين ويسار مسار بوتين بمسار مراسم التنصيب في الكرملين، وكانت قد عقّبت وسائل إعلام روسية تديرها الدولة بأن الرجل الذي صافحه بوتين هو طبيب الأطفال ليونيد روشال، وفقا لما نشرته وسائل إعلام روسية.

من هو ليونيد روشال؟

وليونيد روشال هو طبيب أطفال شهير في موسكو، وخبير في منظمة الصحة العالمية، ورئيس الصندوق الخيري لإغاثة الأطفال في الكوارث والحروب، وعضو في المفوضية الرئاسية لحقوق الإنسان.

ليونيد روشال
ليونيد روشال

ويدير روشال قسم الجراحة والطوارئ وصدمات الأطفال في معهد البحوث العلمية الخاصة بالأطفال في موسكو منذ عام 1981. وفي عام 2002 تفاوض مع الإرهابيين الشيشانيين خلال أزمة رهائن مسرح موسكو عام 2002، وشغل منصب المفاوض في أزمة الرهائن بمدرسة بيسلان عام 2004.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
هل تعلق إدارة بايدن إرسال أسلحة لإسرائيل؟ هل تعلق إدارة بايدن إرسال أسلحة لإسرائيل؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط