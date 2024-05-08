من هو الشخص الذي خالف بوتين البروتوكول ليصافحه في حفل تنصيبه؟

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من مراسم تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لولاية رئاسية خامسة خالف فيه بروتوكول حفل تنصيبه.

🚨 تبين ان الشخص الذي صافحه الرئيس بوتين خلال مروره في حفل التنصيب الذي أقيم في قصر الكرملين الكبير:



هو الدكتور ليونيد روشال طبيب الأطفال الشهير.pic.twitter.com/GD7lCQvJIW — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) May 7, 2024

ويظهر الفيديو قيام الرئيس الروسي بالتوقف ومصافحة رجل من بين الحضور بالإضافة إلى امرأة كانا يقفان على يمين ويسار مسار بوتين بمسار مراسم التنصيب في الكرملين، وكانت قد عقّبت وسائل إعلام روسية تديرها الدولة بأن الرجل الذي صافحه بوتين هو طبيب الأطفال ليونيد روشال، وفقا لما نشرته وسائل إعلام روسية.

من هو ليونيد روشال؟

وليونيد روشال هو طبيب أطفال شهير في موسكو، وخبير في منظمة الصحة العالمية، ورئيس الصندوق الخيري لإغاثة الأطفال في الكوارث والحروب، وعضو في المفوضية الرئاسية لحقوق الإنسان.

ويدير روشال قسم الجراحة والطوارئ وصدمات الأطفال في معهد البحوث العلمية الخاصة بالأطفال في موسكو منذ عام 1981. وفي عام 2002 تفاوض مع الإرهابيين الشيشانيين خلال أزمة رهائن مسرح موسكو عام 2002، وشغل منصب المفاوض في أزمة الرهائن بمدرسة بيسلان عام 2004.