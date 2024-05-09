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الطائرة التابعة لشركة TransAir من طراز "بوينغ 300-737" من حساب مركز JACDEC على "إكس"

حادث جديد لبوينغ.. فيديو وثق التهام النار لجناح طائرة بالسنغال

دبي - العربية.نت
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لا تزال المتاعب "تسقط على رأس" شركة بوينغ، عملاق تصنيع الطائرات الأميركي.

ففي أحدث واقعة تضاف إلى سلسلة من الحوادث الأخيرة المتعلقة بالطائرات المصنعة من قبل بوينغ، تعرضت طائرة تابعة لشركة TransAir من طراز "بوينغ 300-737" كانت متجهة من السنغال إلى عاصمة مالي، باماكو، لأضرار جسيمة، وفق ما كشف "air plus news" على منصة "إكس" الخميس.

كما أظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي طائرة تحمل شعار شركة TransAir، ومقرها السنغال، تقف على العشب وجناحها مغطى بالرغوة التي تستخدم في إخماد الحرائق.

11 إصابة

وحسب رويترز، انحرفت طائرة تقل 78 راكباً عن المدرج قبيل إقلاعها من مطار السنغال الرئيسي في ساعة مبكرة الخميس، ما أسفر عن إصابة 11 شخصاً وتسبب في إغلاق المطار.

كما قال مطار بليز دياني إن تحقيقاً يجري لتحديد سبب الحادث الذي وقع قرابة الساعة 01.00 بتوقيت غرينتش بينما كانت طائرة من طراز "بوينغ 300-737" مملوكة لشركة TransAir وتشغلها الخطوط الجوية السنغالية تستعد للإقلاع متوجهة إلى مالي.

إغلاق المطار

كذلك أضاف في بيانه أنه فعل بروتوكولات طوارئ لإجلاء الركاب، مردفاً أن "المطار مغلق حالياً. ومن المتوقع إعادة فتحه خلال الساعات القليلة المقبلة".

بدوره أوضح مركز "JACDEC" المختص بأخبار الطيران على منصة إكس" أن النيران اشتعلت في المحرك والجناح الأيسر من الطائرة.

وكانت شركة بوينغ واجهت مؤخراً سلسلة من المشكلات، بينها اضطرار طائرة من طراز بوينغ 737 تابعة لشركة "ساوث ويست" الأميركية كانت متجهة من تكساس إلى لوس أنجلوس للعودة إلى المطار بعد اندلاع حريق في محركها، وانفصال باب عن جسم طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس 9" تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز في منتصف الرحلة، وغيرها العديد.

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