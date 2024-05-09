حادث جديد لبوينغ.. فيديو وثق التهام النار لجناح طائرة بالسنغال

دقيقتان للقراءة

لا تزال المتاعب "تسقط على رأس" شركة بوينغ، عملاق تصنيع الطائرات الأميركي.

🇸🇳 Violente sortie de piste cette nuit à Dakar au Sénégal.



▫️Un Boeing 737-300 de TransAir en partance pour Bamako au Mali a subi de gros dommages.



Les 73 passagers à bord dont deux bébés sont indemnes. Seul un pilote a été légèrement blessé.



Plus d’infos à venir pic.twitter.com/LT8Vyr3Hn1 — air plus news (@airplusnews) May 9, 2024

ففي أحدث واقعة تضاف إلى سلسلة من الحوادث الأخيرة المتعلقة بالطائرات المصنعة من قبل بوينغ، تعرضت طائرة تابعة لشركة TransAir من طراز "بوينغ 300-737" كانت متجهة من السنغال إلى عاصمة مالي، باماكو، لأضرار جسيمة، وفق ما كشف "air plus news" على منصة "إكس" الخميس.

كما أظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي طائرة تحمل شعار شركة TransAir، ومقرها السنغال، تقف على العشب وجناحها مغطى بالرغوة التي تستخدم في إخماد الحرائق.

Transair Senegal Boeing 737-300 (6V-AJE, built 1994) was seriously damaged when it overran the landing runway at Dakar-Intl Airport(GOBD), Senegal. The left wing and engine caught fire but all 73 passengers were able to evacuate alive. There was unspecified number of injuries.… pic.twitter.com/SysgTSL3b8 — JACDEC (@JacdecNew) May 9, 2024

11 إصابة

وحسب رويترز، انحرفت طائرة تقل 78 راكباً عن المدرج قبيل إقلاعها من مطار السنغال الرئيسي في ساعة مبكرة الخميس، ما أسفر عن إصابة 11 شخصاً وتسبب في إغلاق المطار.

كما قال مطار بليز دياني إن تحقيقاً يجري لتحديد سبب الحادث الذي وقع قرابة الساعة 01.00 بتوقيت غرينتش بينما كانت طائرة من طراز "بوينغ 300-737" مملوكة لشركة TransAir وتشغلها الخطوط الجوية السنغالية تستعد للإقلاع متوجهة إلى مالي.

إغلاق المطار

كذلك أضاف في بيانه أنه فعل بروتوكولات طوارئ لإجلاء الركاب، مردفاً أن "المطار مغلق حالياً. ومن المتوقع إعادة فتحه خلال الساعات القليلة المقبلة".

بدوره أوضح مركز "JACDEC" المختص بأخبار الطيران على منصة إكس" أن النيران اشتعلت في المحرك والجناح الأيسر من الطائرة.

وكانت شركة بوينغ واجهت مؤخراً سلسلة من المشكلات، بينها اضطرار طائرة من طراز بوينغ 737 تابعة لشركة "ساوث ويست" الأميركية كانت متجهة من تكساس إلى لوس أنجلوس للعودة إلى المطار بعد اندلاع حريق في محركها، وانفصال باب عن جسم طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس 9" تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز في منتصف الرحلة، وغيرها العديد.