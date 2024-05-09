إم بي سي ميديا سوليوشنز تطلق خدمة "MMS Sports"

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أعلنت شركة إم بي سي ميديا سوليوشنز MMS، الذراع التجاري لمجموعة MBC والممثل الإعلاني الرسمي للشركة السعودية للرياضة SSC وقناة العربية، عن إطلاق علامتها الرياضية الجديدة MMS Sports.

جاء هذا الإعلان خلال حدث أقيم في الرياض، حيث كشفت شركة MMS النقاب عن "MMS Sports"، الوجهة الأولى للعلامات التجارية التي تتطلع إلى أن تكون جزءًا من الأحداث الرياضية الإقليمية والعالمية الرائدة.

مادة اعلانية

تم إطلاق "MMS Sports" لجمع الأحداث والمباريات والعروض الرياضية المرموقة من SSC ومجموعة MBC وقناة العربية تحت مظلة واحدة، ما يوفر فرصًا لا مثيل لها للعلامات التجارية للتواصل مع الجمهور الواسع المحب للرياضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أينما كان، حيث يستطيعون مشاهدتها سواء على شاشة التلفزيون أو منصة Shahid VoD أو الراديو أو الوسائط الرقمية أو وسائل التواصل الاجتماعي.

وتوفر "MMS Sports" للعلامات التجارية فرصة فريدة لتتوافق مع الإثارة والشغف بالرياضات الحية من خلال مجموعة واسعة من الأحداث التي تتراوح من كرة القدم إلى رياضة السيارات. توفر MMS Sports العديد من السبل للعلامات التجارية للتفاعل مع الجماهير وترك تأثير دائم، سواء كانت من خلال الرعاية الاستراتيجية أو الإعلانات المتكاملة أو التنشيط الشامل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة MMS، أحمد الصحاف "نحن في إم بي سي سوليوشنز ندرك قوة الرياضة في توحيد الجماهير وإلهامها. ومع [خدمة] "MMS Sports"، تتمتع العلامات التجارية بفرصة فريدة للاستفادة من مدى الوصول والتأثير الذي لا مثيل له للبرامج الرياضية لرفع مستوى حضور علامتها التجارية والتواصل مع المستهلكين على مستوى أعمق. إنها توفر وسيلة لا مثيل لها للعلامات التجارية للتواصل مع الجماهير بطريقة هادفة".

في الوقت نفسه، سلط هاني غريب، الرئيس التنفيذي للإيرادات في MMS، الضوء على قوة الرياضة في دفع نمو العلامات التجارية، قائلًا: "لقد أطلقنا MMS Sports بهدف دفع نمو العلامة التجارية من خلال تسخير القوة الجذابة للرياضة. ومن خلال مواءمة العلامات التجارية بشكل استراتيجي مع الأحداث الرياضية الرائدة لدينا، فإننا نقدم سبلًا لا مثيل لها لتوسيع الوصول إلى السوق، وتعزيز حضور العلامة التجارية، وتحقيق نتائج أعمال ملموسة. مع MMS Sports، كشريك لك، تطلق العنان للإمكانات الكاملة للتسويق الرياضي لدفع أعمالك إلى آفاق جديدة في سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الديناميكي."

حضر حفل إطلاق MMS Sports ممثلون عن SSC ومجموعة MBC وقناة العربية، بالإضافة إلى عملاء محليين وعالميين.