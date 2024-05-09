تعرف على أول من حصل على أعلى وسام سوفيتي

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في القرن الماضي، اتجه الاتحاد السوفيتي لاعتماد وسام "بطل الاتحاد السوفيتي" لتكريم عدد من العسكريين، والمواطنين السوفيت، "الذين قاموا بأعمال بطولية من أجل الوطن".

فيما يصنف "بطل الاتحاد السوفيتي" كأعلى وسام بالاتحاد السوفيتي.

وبناء على التقارير السوفيتية، منح هذا الوسام 12777 مرة. وحسب القواعد المعمول بها بالاتحاد السوفيتي، يحصل من ناله بشكل تلقائي على وسام فلاديمير لينين.

ظهور الوسام

ظهر وسام "بطل الاتحاد السوفيتي" بمرسوم رسمي صادر عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي يوم 16 أبريل 1934. وفي تلك الفترة، أيد جوزيف ستالين فكرة اعتماد هذا الوسام وتصنيفه كأعلى وسام بالبلاد بدلاً من وسام لينين الذي ظهر لأول مرة يوم 6 أبريل 1930. ومطلع أغسطس 1939، تم إجراء تعديل على وسام "بطل الاتحاد السوفيتي" حيث أضيفت له النجمة الصفراء الذهبية.

وما بين 16 أبريل 1934 و24 ديسمبر 1991، منح وسام "بطل الاتحاد السوفيتي" 12777 مرة. فيما تم تجريد 72 شخصاً منه بسبب عدد من الأفعال التي وصفت بـ"المسيئة" للبلاد. بالتزامن، حصل 154 شخصاً على هذا الوسام مرتين، بينما حصل عليه 3 أشخاص لثلاث مرات وناله شخصان فقط لأربعة مرات.

من جهة ثانية، منح الاتحاد السوفيتي هذا الوسام لـ95 امرأة، كما حصل عليه أيضاً 44 شخصا من مواطني الدول الأجنبية.

وفي الحرب العالمية الثانية، منح الاتحاد السوفيتي 11635 مرة هذا الوسام الأعلى بالبلاد. وخلال الحرب السوفيتية على أفغانستان، نال 85 شخصاً وسام "بطل الاتحاد السوفيتي".

أول وآخر من نال الوسام

منح وسام "بطل الاتحاد السوفيتي" لأول مرة يوم 20 أبريل 1934 لسبعة أشخاص، دفعة واحدة، ممن قادوا عملية خطرة لإنقاذ حياة أكثر من 100 شخص على إثر حادثة غرق سفينة.

فبمضيق بيرينغ (Bering Strait) أقصى شرق الاتحاد السوفيتي، غرقت في 13 فبراير 1934 السفينة شليوسكين (Chelyuskin). فغادر راكبو السفينة، المقدر عددهم بنحو 104 أفراد، واستقروا فوق كتلة ثلجية كبيرة بعرض البحر في انتظار قدوم المساعدة.

وعلى الفور، باشر الاتحاد السوفيتي بتنظيم عمليات الإنقاذ واتجه لإرسال طائرات توبوليف تي بي 1 (Tupolev TB-1) لإجلاء الناجين. وخلال عملية الإنقاذ، قاد الطيارون السوفيت، المقدر عددهم بسبعة، 23 طلعة جوية أسفرت عن إنقاذ جميع ركاب السفينة المنكوبة.

وعقب نجاح هذه العملية، منح الاتحاد السوفيتي الطيارين السبعة، أناتولي ليابيدافسكي (Anatoly Lyapidevsky) وفاسيلي مولوكوف (Vasily Molokov) ونيقولاي كامانين (Nikolai Kamanin) ومافريكي سليبنيف (Mavrikiy Slepnev) وميخائيل فودوبيانوف (Mikhail Vodopyanov) وإيفان دورونين (Ivan Doronin) وسيجيسموند ليفانيفسكي (Sigismund Levanevsky)، وسام "بطل الاتحاد السوفيتي" لتكريمهم على تضحيتهم ومشاركتهم بهذه المهمة الخطرة في عرض البحر.

من جهة ثانية، مثل الغواص والكابتن ليونيد ميخائيلوفيتش سولودكوف (Leonid Mikhailovich Solodkov) آخر من حصل على هذا الوسام قبل انهيار الاتحاد السوفيتي. فبفضل مشاركته بسلسلة من تجارب الغوص العميق وغير المسبوقة، نال وسام "بطل الاتحاد السوفيتي" يوم 24 ديسمبر 1991.