شاهد حافلة روسية مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر

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لقي 3 أشخاص حتفهم بسقوط حافلة ركاب من على جسر فوق نهر مويكا بمدينة سان بطرسبرغ الروسية اليوم الجمعة، وفق ما نقلت وكالة "تاس" المحلية للأنباء عن السلطات. وذكرت الوكالة أن 6 مصابين نقلوا إلى المستشفى، مضيفة أن عملية الإنقاذ انتهت.
وأظهر مقطع فيديو بثته السلطات للحافلة وهي تنحرف بشدة قبل أن تصطدم بسور الجسر وتسقط لتغمرها المياه بالكامل تقريباً.
أما السائق الذي بقي على قيد الحياة، فذكرت السلطات أن شرطتها ألقت القبض عليه قبل أن تنتشل من مياه النهر 20 شخصاً كانوا على متنها.
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