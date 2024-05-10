اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى

شاهد حافلة روسية مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر

لندن - العربية.نت ووكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

لقي 3 أشخاص حتفهم بسقوط حافلة ركاب من على جسر فوق نهر مويكا بمدينة سان بطرسبرغ الروسية اليوم الجمعة، وفق ما نقلت وكالة "تاس" المحلية للأنباء عن السلطات. وذكرت الوكالة أن 6 مصابين نقلوا إلى المستشفى، مضيفة أن عملية الإنقاذ انتهت.

مادة اعلانية

وأظهر مقطع فيديو بثته السلطات للحافلة وهي تنحرف بشدة قبل أن تصطدم بسور الجسر وتسقط لتغمرها المياه بالكامل تقريباً.

أما السائق الذي بقي على قيد الحياة، فذكرت السلطات أن شرطتها ألقت القبض عليه قبل أن تنتشل من مياه النهر 20 شخصاً كانوا على متنها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
هجمات روسية على خاركيف.. أهمية المدينة للروس والأوكران هجمات روسية على خاركيف.. أهمية المدينة للروس والأوكران
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط