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(أرشيفية من رويترز)

في تعليق نادر حول صحة زوجته.. الأمير وليام: كيت على ما يرام

العربية.نت - وكالات
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في تعليق علني نادر حول صحة أميرة ويلز في الوقت الذي تخضع فيه للعلاج الكيميائي الوقائي من السرطان، أكد الأمير وليام ولي عهد بريطانيا الجمعة أن زوجته كيت "على ما يرام".

جاء ذلك خلال زيارة إلى مستشفى سانت ماري المجتمعي في جزر سيلي قبالة ساحل كورنوول جنوب غربي إنجلترا.

الأمير وليام في مستشفى بجزر سيلي قبالة ساحل كورنوول جنوب غربي إنجلترا (رويترز)
الأمير وليام في مستشفى بجزر سيلي قبالة ساحل كورنوول جنوب غربي إنجلترا (رويترز)

وحينما سُئل عن صحة زوجته أثناء الزيارة، قال وليام: "إنها على ما يرام، شكراً"، وفق رويترز.

عقب جراحة في المعدة

يذكر أن كيت أعلنت في مارس أنها تتلقى العلاج بعد تشخيص إصابتها بالسرطان عقب جراحة في المعدة خضعت لها في بداية العام.

كما أضافت في ذلك الوقت أنها بخير.

لكن مكتب الزوجين أفاد أنهما لن يقدما تحديثات منتظمة عن حالتها الصحية وأنها لن تستأنف واجباتها العامة حتى يسمح لها أطباؤها بذلك.

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