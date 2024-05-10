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علم روسيا في سماء فرنسا
علم روسيا في سماء فرنسا

مقاتلات فرنسية ترسم علم روسيا.. قصة فيديو من سماء مارسيليا

دبي - العربية.نت
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تداول رواد التواصل مقطع فيديو يتهم القوات الجوية الفرنسية بالوقوع في خطأ بسبب التشابه الكبير بين علمي فرنسا وروسيا، فليس بينهما فرق إلا ترتيب الألوان "الأبيض والأزرق والأحمر".

ترتيب الألوان

ففي عرض عسكري فرنسي احتفالا بوصول الشعلة الأولمبية، نفثت مقاتلات فرنسية ألوان الأبيض والأزرق والأحمر في سماء مرسيليا وفق ترتيب يحاكي العلم الروسي وليس الفرنسي.

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فقد ظهر علم روسيا في سماء مرسيليا بدلا من علم فرنسا.

"خداع بصري"

لكن في وقت لاحق قال خبراء إن الألوان المنفوثة كانت للعلم الفرنسي وأن خداعا بصريا أوحى بأنها للعلم الروسي.

في الأثناء، احتفلت روسيا أمس الخميس بعيد النصر الـ79 على النازية، ونفثت طائرات "سو-25" ألوان العلم الروسي في سماء موسكو بعد عرض عسكري في الساحة الحمراء.

وتتشابه ألوان علمي روسيا وفرنسا تماما لكنها تختلف في الترتيب وامتدادها الأفقي والعمودي على العلم، وهي الأبيض والأزرق والأحمر.

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