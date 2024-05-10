مقاتلات فرنسية ترسم علم روسيا.. قصة فيديو من سماء مارسيليا

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تداول رواد التواصل مقطع فيديو يتهم القوات الجوية الفرنسية بالوقوع في خطأ بسبب التشابه الكبير بين علمي فرنسا وروسيا، فليس بينهما فرق إلا ترتيب الألوان "الأبيض والأزرق والأحمر".

Le drapeau russe est apparu dans le ciel de #Marseille .



L'équipe d'élite de voltige aérienne Patrouille de France a mélangé la séquence de couleurs du drapeau national et a dessiné le drapeau #tricolore russe dans le ciel.

Cela s'est produit lors de l'arrivée de la flamme #JO… pic.twitter.com/6DhOMUWSIZ — DenisHrom (@DenisHrom) May 10, 2024

ترتيب الألوان

ففي عرض عسكري فرنسي احتفالا بوصول الشعلة الأولمبية، نفثت مقاتلات فرنسية ألوان الأبيض والأزرق والأحمر في سماء مرسيليا وفق ترتيب يحاكي العلم الروسي وليس الفرنسي.

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فقد ظهر علم روسيا في سماء مرسيليا بدلا من علم فرنسا.

"خداع بصري"

لكن في وقت لاحق قال خبراء إن الألوان المنفوثة كانت للعلم الفرنسي وأن خداعا بصريا أوحى بأنها للعلم الروسي.

في الأثناء، احتفلت روسيا أمس الخميس بعيد النصر الـ79 على النازية، ونفثت طائرات "سو-25" ألوان العلم الروسي في سماء موسكو بعد عرض عسكري في الساحة الحمراء.

وتتشابه ألوان علمي روسيا وفرنسا تماما لكنها تختلف في الترتيب وامتدادها الأفقي والعمودي على العلم، وهي الأبيض والأزرق والأحمر.