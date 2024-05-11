"شكرا".. أشرف حكيمي يودع صديقه مبابي بفيديو مؤثر

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بمقطع فيديو مؤثر، ودع اللاعب المغربي أشرف حكيمي صديقه المقرب النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي أعلن مغادرته باريس جيرمان.

"شكرا"

ونشر حكيمي على خاصية "ستوري" مقطع فيديو لمبابي يعلن فيه رحيله عن النادي الباريسي وكتب فوقه بالفرنسية "شكرا".

وكان مبابي (25 عاما) قد أعلن أمس في مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيغادر باريس سان جيرمان نهاية الموسم الجاري.

"عامي الأخير في باريس"

وقال مبابي: "لقد قلت دائمًا إنني سأتحدث معكم عندما يحين الوقت.. إنه عامي الأخير في باريس سان جيرمان.. لن أجدد عقدي وستنتهي المغامرة في غضون أسابيع قليلة".

وستكون مباراة الأحد ضد تولوز الظهور الأخير لمبابي بين جماهير سان جرمان لأن المباراتين الأخيرتين الأربعاء ضد نيس (مؤجلة من المرحلة 32) ومتز خارج "بارك دي برانس".

7 أعوام

وينهي مبابي مشوار سبعة مواسم بألوان سان جرمان بإحراز لقب الدوري الفرنسي مع إمكانية الفوز بالثلاثية المحلية بعدما توج فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي بكأس الأبطال (الكأس السوبر) في مطلع الموسم إضافة الى تأهله لنهائي الكأس حيث يتواجه مع ليون في 25 الحالي.

يشار إلى أن عقد المهاجم الفرنسي مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو/حزيران.

ولم يؤكد اللاعب إلى أين سيذهب بعد ذلك، لكن يبدو أن ريال مدريد الإسباني وجهته المرجحة.