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من ولاية بغلان شمال أفغانستان (فرانس برس)
من ولاية بغلان شمال أفغانستان (فرانس برس)
كوارث طبيعية

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات أفغانستان إلى 315 قتيلاً

تجاوز عدد المصابين جراء الأمطار الغزيرة التي تسببت في الفيضانات، حاجز الـ1600 مصاب

كابول - رويترز
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قالت الوزارة المعنية بشؤون اللاجئين في حكومة حركة طالبان في أفغانستان، اليوم الأحد، إن عدد القتلى جراء فيضانات اجتاحت شمال البلاد ارتفع إلى 315، كما تجاوز عدد المصابين 1600.

واستندت الوزارة في تحديث عدد القتلى عبر منشور على منصة "X" إلى بيانات من مكتبها المحلي في إقليم بغلان شمال البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية في وقت سابق، اليوم الأحد، أن الحصيلة الرسمية للقتلى في الفيضانات التي بدأت قبل أيام بسبب الأمطار الغزيرة تبلغ 153، لكنها أشارت إلى أن هذا العدد مرشح للزيادة.

وتسببت فيضانات مفاجئة ضربت شمال أفغانستان، الجمعة، بمقتل أكثر من 200 شخص فى ولاية بغلان وحدها فى حصيلة أولية سابقة، فيما أعلنت السلطات حالة طوارئ وأرسلت فرق إنقاذ لإسعاف الجرحى.

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وأدت الأمطار الغزيرة إلى فيضان أنهار وسيول طينية في قرى وأراض زراعية في عدة ولايات أكثرها تضررا المناطق الشمالية من بغلان.

وفي إقليم بغلان جديد، تضرر أو دمر نحو 1500 منزل و"توفي أكثر من مئة شخص".

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