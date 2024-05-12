حرائق الغابات في مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية تجبر الآلاف على الإخلاء

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حثت السلطات الكندية جميع السكان المتبقين في الجزء الشمالي الشرقي من مقاطعة كولومبيا البريطانية على المغادرة فورا، على الرغم من تحسن الظروف الجوية، وذلك بعد إجلاء الآلاف بالفعل بسبب حرائق الغابات سريعة النمو.

تضاعف حجم الحريق، الذي بدأ الجمعة، في اليوم التالي تقريبًا، ليصل إلى نحو 17 كيلومترا مربعا.

أظهرت خرائط خدمة حرائق الغابات في كولومبيا البريطانية أن الحريق مشتعل على بعد بضعة كيلومترات فقط غرب حدود مدينة فورت نيلسون.

وأظهرت لقطات عبر الإنترنت شاركها سكان محليون أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد في السماء مع ظهور المنازل في المقدمة. وفي بعض الصور بدا أن الضباب يغطي مناطق واسعة.

أصدرت بلدية منطقة روكيز الشمالية الإقليمية وفورت نيلسون فرست بيانًا مشتركًا يحذر الأشخاص المقيمين في منازلهم من أن "الخدمات الطبية الطارئة غير متوفرة، ولا البقالة أو غيرها من المرافق".

استمرار حرائق الغابات في بعض مناطق مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا 🇨🇦

pic.twitter.com/quEcPHhKZR — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) July 14, 2023

وقال رئيس البلدية، روب فريزر، إنه تم إجلاء معظم السكان البالغ عددهم 3500 نسمة في فورت نيلسون وما حولها في كولومبيا البريطانية، مضيفًا أن الشرطة تتنقل من بيت إلى بيت لضمان خروج الجميع.

وأضاف أن حريق بحيرة باركر هو واحد من ثلاثة حرائق غابات كبرى بالقرب من فورت نيلسون، الواقعة في أقصى الشمال الشرقي من كولومبيا البريطانية، على بعد نحو 1600 كيلومتر (994 ميلاً) من فانكوفر.

قالت السلطات الصحية إن مستشفى فورت نيلسون العام تم إخلاؤه وإغلاقه بأمان حتى إشعار آخر.