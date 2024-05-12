اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
حرائق كندا تتمدد والدخان يحجب السماء.. وإجلاء عشرات الآلاف
حرائق كندا تتمدد والدخان يحجب السماء.. وإجلاء عشرات الآلاف
كوارث طبيعية

حرائق الغابات في مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية تجبر الآلاف على الإخلاء

أظهرت خرائط خدمة حرائق الغابات في كولومبيا البريطانية أن الحريق مشتعل على بعد بضعة كيلومترات فقط غرب حدود مدينة فورت نيلسون

العربية.نت - وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

حثت السلطات الكندية جميع السكان المتبقين في الجزء الشمالي الشرقي من مقاطعة كولومبيا البريطانية على المغادرة فورا، على الرغم من تحسن الظروف الجوية، وذلك بعد إجلاء الآلاف بالفعل بسبب حرائق الغابات سريعة النمو.

تضاعف حجم الحريق، الذي بدأ الجمعة، في اليوم التالي تقريبًا، ليصل إلى نحو 17 كيلومترا مربعا.

أظهرت خرائط خدمة حرائق الغابات في كولومبيا البريطانية أن الحريق مشتعل على بعد بضعة كيلومترات فقط غرب حدود مدينة فورت نيلسون.

وأظهرت لقطات عبر الإنترنت شاركها سكان محليون أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد في السماء مع ظهور المنازل في المقدمة. وفي بعض الصور بدا أن الضباب يغطي مناطق واسعة.

أصدرت بلدية منطقة روكيز الشمالية الإقليمية وفورت نيلسون فرست بيانًا مشتركًا يحذر الأشخاص المقيمين في منازلهم من أن "الخدمات الطبية الطارئة غير متوفرة، ولا البقالة أو غيرها من المرافق".

وقال رئيس البلدية، روب فريزر، إنه تم إجلاء معظم السكان البالغ عددهم 3500 نسمة في فورت نيلسون وما حولها في كولومبيا البريطانية، مضيفًا أن الشرطة تتنقل من بيت إلى بيت لضمان خروج الجميع.

وأضاف أن حريق بحيرة باركر هو واحد من ثلاثة حرائق غابات كبرى بالقرب من فورت نيلسون، الواقعة في أقصى الشمال الشرقي من كولومبيا البريطانية، على بعد نحو 1600 كيلومتر (994 ميلاً) من فانكوفر.

قالت السلطات الصحية إن مستشفى فورت نيلسون العام تم إخلاؤه وإغلاقه بأمان حتى إشعار آخر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
تعليق بايدن لشحنة أسلحة إلى إسرائيل يغضب الجمهوريين ويزعج الديمقراطيين تعليق بايدن لشحنة أسلحة إلى إسرائيل يغضب الجمهوريين ويزعج الديمقراطيين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط