فيديو لملثم يخنق امرأة ويغتصبها في أحد شوارع نيويورك

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انتشر مقطع فيديو يظهر رجلا ملثما يقترب من امرأة من الخلف وحزامه في يده حوالي الساعة الثالثة صباحا في أحد شوارع نيويورك، ليلقيه حول رقبتها ويسحبها إلى الأرض، ثم يعمد المهاجم بسحب المرأة بين سيارتين متوقفتين، واغتصبها في أحد شوارع برونكس.

ولاحقا ألقي القبض عليه بمساعدة والدته التي اكتشفت فعلته. وقالت والدة المتهم إنها بقيت مستيقظة طوال الليل لإقناع "ابنها المريض" بتسليم نفسه للسلطات.

وأوضحت بيفرلي باركس، البالغة من العمر 56 عاما: "أنا والدته التي سلمته. أنا من سهلت اعتقاله. لقد اكتشفت الحادثة الشنيعة صباح يوم الجمعة في الساعة 5:12 صباحا، ومنذ ذلك الحين وأنا أحاول أن أجعل ابني يفعل الشيء الصحيح.. وهو تسليم نفسه".

من جهتها، قالت الشرطة إن كاشان باركس، 39 عاما، اعتقل أمس السبت، ووجهت له تهما بالاغتصاب من الدرجة الأولى.

وبحسب الإعلام الأميركي، كان الأب العاطل عن العمل يعاني من مشاكل الشرب والمخدرات في الأسابيع الأخيرة، منذ أن علم بوفاة والده الشهر الماضي في مستشفى في بليز، وفقا لوالدته.

حيث قالت: "لديه طفل عمره عام واحد. جعلت ابني يتحمل مسؤولية أفعاله، بغض النظر عما إذا كان مخمورا، أو كان يتعاطى المخدرات، أو كان حزينا. لقد ارتكب خطأ وعليه أن يتعامل معه".

وأضافت بيفرلي باركس أن كاشان وزوجته وابنهما الصغيرة كانوا يعيشون في ولاية كارولينا الشمالية، حيث يقيمون مع والدي الزوجة، لكنهم عادوا مؤخرا.

وتم اعتقال كاشان باركس مرتين في السابق، بما في ذلك الاعتداء المزعوم على امرأة تبلغ من العمر 46 عاما في برونكس، وركوب حافلة دون الدفع.

وقالت بيفرلي باركس إنها تأمل أن تجد الضحية طريقة لمسامحة ابنها، مضيفة: "أنا آسفة لما حدث لهذه السيدة. يجب أن أن أدعو الله كل يوم أن تكون بخير وأن تغفر لابني".