"السمنة والجميد".. بمهرجان وطني ضخم في الأردن

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اختتم في الأردن فعاليات مهرجان الجميد والسمن بنسخته الثامنة، والذي يعتبر تجمعاً ضخماً يجمع جميع أبناء المحافظات والبوادي الأردنية لعرض منتوجاتهم من الجميد والسمنة.

ويتم صنع الجميد من الحليب بعد تحويله إلى لبن رائب، ومن ثم يتم خض اللبن في أوعية خاصة، ليتم فرز اللبن عن الزبدة الموجودة في الحليب، وبعد ذلك تُزال الزبدة من اللبن الناتج عن عملية الخض، ويسمى ذلك اللبن (مخيضاً أو شنينة).







من المهرجان بالأردن

شهد المهرجان إقبالا كثيفا من الزوار الذين توافدوا إلى المهرجان للمشاركة في فعالياته والشراء من معروضاته ومنتجاته.

وقال مدير الصندوق جمال الفايز، إن الجهود التي بذلتها كوادر الصندوق والمتمثلة بحسن التنظيم والإشراف المباشر ودقة المتابعة مع الجمعيات المشاركة في فعالياته، وعمليات التدريب والتأهيل التي تلقتها الجمعيات بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والإقليمية، إضافة إلى جودة المنتجات المعروضة وتنوعها، ساهم إلى حد كبير في إنجاح فعالياته وتحقيق الأهداف المتوخاة من تنظيمه.

تسويق المنتجات

وأضاف أن الصندوق لن يدخر جهداً في دعم هذه الجمعيات بشتى الوسائل والسبل الممكنة لتحقيق التنمية المستدامة في مناطق البادية، وإيجاد المزيد من فرص العمل لأبنائها وإتاحة المجال أمامها للتشبيك مع المراكز والمؤسسات التجارية لتسهيل تسويق منتجاتهم من الجميد والسمن ومنتجات الألبان بكافة أصنافها وعلى مدار العام.

كما أكد الفايز التزام الصندوق الاستمرار في دعم ومساعدة الجمعيات من الناحيتين التدريبية والتأهيلية بالتعاون والتنسيق مع جهات محلية وإقليمية.

وتضمنت فعاليات السبت إلى جانب التسوق من منتجات الجمعيات، عدداً من الفقرات الترفيهية والترويحية. وفي ختام المهرجان، كرم الفايز الجهات الداعمة والمشاركة.