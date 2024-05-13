اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
German Chancellor Angela Merkel addresses the media during a statement following an online G20 summit on the current situation in Afghanistan, in Berlin, Germany, on October 12,2021. (Reuters)
المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل

بعنوان "الحرية".. ميركل تنشر مذكراتها المكونة من 700 صفحة

بعد ابتعادها عن الأضواء.. مستشارة ألمانيا السابقة تنشر مذكراتها في نوفمبر المقبل

برلين – أسوشيتد برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

من المقرر أن يتم نشر مذكرات المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل في أواخر نوفمبر المقبل، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من انتهاء فترة ولايتها التي استمرت 16 عاماً على رأس إحدى أكبر القوى الأوروبية، حسب ما قال الناشر الخاص بها، اليوم الاثنين.

أعلنت دار النشر "كيبينهاور آند فيتش" أنه سيتم نشر المجلد المكون من 700 صفحة تقريباً، والذي يحمل عنوان "الحرية" في 26 نوفمبر.

وشاركت ميركل في تأليف الكتاب مع مساعدتها ومستشارتها منذ فترة طويلة، بيآته باومان.

وأصبحت ميركل، عالمة الأبحاث السابقة التي نشأت في ألمانيا الشرقية الشيوعية، أول امرأة تتولى منصب مستشار ألمانيا في 22 نوفمبر 2005.

وقادت ميركل، البالغة من العمر 69 عاماً، ألمانيا عبر سلسلة من الأزمات، منها الأزمة المالية العالمية وأزمات الديون والهجرة في أوروبا وجائحة فيروس كورونا.

المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل
المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل

ونقلت دار النشر عن ميركل في بيان قولها "بالنسبة لي، الحرية لا تعني التوقف عن التعلم، وعدم الاضطرار إلى الوقوف ساكناً بل القدرة على المضي قدماً، حتى بعد ترك السياسة".

خلال الهجوم الروسي.. أوكرانيا تستبدل المسؤول عن جبهة خاركيف العرب والعالم روسيا و أوكرانيا خلال الهجوم الروسي.. أوكرانيا تستبدل المسؤول عن جبهة خاركيف

وقالت دار النشر إن الكتاب سيظهر "في أكثر من 30 دولة حول العالم"، لكنها لم تخض في التفاصيل.

وظلت ميركل بعيدة عن الأضواء بشكل عام منذ تسليمها السلطة للمستشار الحالي أولاف شولتس في ديسمبر 2021. كما ظلت بعيدة عن الصراع السياسي وعن فعاليات حزبها، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي ينتمي إلى يمين الوسط.

لقبت ميركل "بأقوى امرأة في العالم" من قبل مجلة "فوربس" على مدار 10 سنوات على التوالي، وكان ينظر إليها على أنها مدافع قوي عن القيم الليبرالية في الغرب ونموذج يحتذى به للفتيات.

لكن سجلها واجه انتقادات أيضاً منذ تنحيها عن السلطة، لا سيما أسلوبها في التعامل مع أوكرانيا وروسيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
ناسا تستعد لإنشاء شبكة سكة حديد بلا قضبان فوق سطح القمر ناسا تستعد لإنشاء شبكة سكة حديد بلا قضبان فوق سطح القمر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط