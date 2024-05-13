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فيديو لطائرة تهبط من دون عجلات.. حلقت 3 ساعات لتتخلص من الوقود

الطائرة ذات المحركين التوربينيين، كان على متنها ثلاثة أشخاص

العربية.نت
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أظهر مقطع فيديو طائرة خفيفة وهي تهبط على مدرج مطار في أستراليا من دون عجلات.

وقال مسؤولون إن الطائرة ذات المحركين التوربينيين، من طراز "بيتشكرافت سوبر كينج إير"، وعلى متنها ثلاثة أشخاص كانت قد أقلعت من مطار نيوكاسل شمال سيدني في رحلة طولها 180 كيلومترا شمالا إلى بورت ماكواري عندما أطلق الطيار الإنذار.

ولتفادي أي انفجار او اندلاع حريق، اضطرت أن تدور حول المطار لمدة ثلاث ساعات بهدف حرق الوقود.

وهبطت الطائرة على المدرج بعد حوالي ثلاث ساعات في الساعة 12:20 ظهرا دون وقوع أي حادث، بحسب مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعرضت الطائرة "لمشاكل ميكانيكية"، بينما نقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن ضابط شرطة قوله إن جهاز فتح عجلات الهبوط تعطل.

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وقال خبير سلامة الطيران رون بارتش، إن الطيار كان سيقرر العودة إلى نيوكاسل لأن المطار لديه موارد أفضل للاستجابة لحالات الطوارئ مقارنة بما هو متاح في بورت ماكواري.

وأضاف: "لقد قام الطيار بالهبوط بشكل متقن ونجح في إنزال الجميع على الأرض بأمان، وهذه هي النتيجة الأكثر أهمية.. كان من الممكن أن يكون الوضع أسوأ بكثير"، مشيرا إلى أنه "كان عليهم إيقاف تشغيل الوقود وإغلاق الكهرباء لتقليل احتمالية نشوب حريق عند القيام بالهبوط".

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