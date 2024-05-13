فيديو لطيارين متهورين خرجا قبل انفجار مقاتلتهما.. مات الأول والآخر ينازع

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انتهت لعبة "Top Gun" بمأساة بعد أن ارتدت طائرة مقاتلة من المدرج لثلاث مرات على ارتفاع منخفض. وبدا أن الطيار محمد عاصم جواد، 32 عامًا، كان يحاول القيام بحركة تشبه لعبة "Top Gun" بثلاث لفات على ارتفاع منخفض عندما اصطدم جسم الطائرة من طراز ياكوفليف ياك 130 على طول المدرج.

تُظهر كاميرات المراقبة الدخان والشرر المنبعثين من الطائرة روسية الصنع قبل انسحاب جواد من المدرج في تشاتوجرام، بنغلاديش، في 9 مايو. لكن حريقًا اندلع بالفعل في الجزء الخلفي من الطائرة وخرج طيار القوات الجوية البنغلاديشية جواد ومساعده قائد الجناح سوهان حسن خان من الطائرة.

وبحسب ما ورد هبط الطياران في نهر كارنافولي وتم إنقاذهما على قيد الحياة من قبل أفراد من القوات الجوية والبحرية والصيادين المحليين، لكن جواد توفي لاحقًا في المستشفى، بينما لا يزال خان في حالة حرجة.











وتم انتشال الطائرة في وقت لاحق من الماء. وذكر بيان أن طائرة التدريب "تحطمت بسبب عطل ميكانيكي" وأن الطيارين أبعدا الطائرة عن المنطقة المكتظة بالسكان القريبة من المطار إلى المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة حيث تحطمت.

ومع ذلك، يبدو أن لقطات كاميرات المراقبة للحادث تظهر أن الحادث كان بسبب حركات خطيرة للغاية.

وتظهر اللقطات تمكن الطيارين، اللذين أظهرا مهارة استثنائية تحت الضغط، من الخروج من الطائرة المشتعلة. وعملية قذف الطيار، وهو إجراء معروف بأنه يمارس قوة هائلة على الجسم، غالبًا ما يؤدي إلى فقدان مؤقت للوعي.