مشهد يخطف الأنفاس.. لوحة ضخمة أسقطتها عاصفة تهرس 12 تحتها

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فوضى عارمة وقتلى وصراخ خلفتها عاصفة عاتية ضربت مدينة بومباي الهندية.

فقد دفعت الرياح القوية لوحة إعلانية ضخمة إلى السقوط فوق عشرات المارة، ما أدى إلى مقتل 12، وإصابة ما لا يقل عن 60 آخرين بجروح، بحسب ما أعلنت سلطات المدينة الواقعة غربي الهند والتي تعتبر العاصمة الاقتصادية للبلاد.

WATCH: 4 dead, 65 injured after a massive billboard collapsed on a fuel station in Gharkopar, India



pic.twitter.com/dNPppvaJrA — Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 13, 2024

مادة اعلانية

"طولها 70 متراً"

فيما انتشر فيديو اللوحة الضخمة التي يبلغ طولها 70 متراً وعرضها 50 متراً، وهي تترنح وتهوي، بشكل واسع على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.

وكان غوراف تشوهان المفتّش في الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أوضح مساء أمس الاثنين أنّ اللوحة الإعلانية سقطت جرّاء الرياح قرب محطة للوقود شرقي المدينة وقد أدّى سقوطها لاحتجاز عشرات الأشخاص تحتها بين قتيل وجريح.

كما أضاف أنّ فرق الإسعاف انتشلت ثماني جثث من تحت الأنقاض، بينما لا تزال هناك أربع جثث أخرى بحاجة لانتشالها. وتابع قائلا "لقد حدّدنا موقع الجثث، لكنّنا لا نستطيع انتشالها بسبب محطة الوقود هذه، فالوضع يمكن أن يكون خطيراً".

أتى ذلك، بعدما أكدت بلدية المدينة في وقت سابق أمس أنّ فرق الإسعاف أنقذت 60 شخصاً جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج.