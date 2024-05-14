اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
من الجبل البركاني الثائر في سومطرة - إندونيسيا - فرانس برس
من الجبل البركاني الثائر في سومطرة - إندونيسيا - فرانس برس
كوارث طبيعية

50 قتيلاً و27 مفقوداً إثر فيضانات وحمم بركانية بسومطرة الإندونيسية

أسفرت الكارثة أيضاً عن 37 جريحاً كما استدعت إخلاء حوالى 3400 شخص من مساكنهم

العربية.نت - وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

لقي 50 شخصاً على الأقلّ مصرعهم ولا يزال 27 آخرون في عداد المفقودين جراء فيضانات وتدفّق حمم بركانية باردة في جزيرة سومطرة غربي إندونيسيا، بحسب ما أعلنت السلطات الثلاثاء.

وأسفرت الكارثة أيضاً عن 37 جريحاً كما استدعت إخلاء حوالى 3400 شخص من مساكنهم، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث عابد المهاري.

العالم يواجه أزمة خصوبة وانخفاض المواليد.. هل تقترب البشرية من الانقراض؟ الأخيرة العالم يواجه أزمة خصوبة وانخفاض المواليد.. هل تقترب البشرية من الانقراض؟
مادة اعلانية

ومساء السبت هطلت طوال ساعات عديدة أمطار غزيرة على إقليمي أغام وتاناه داتار الواقعين غربي جزيرة سومطرة متسببة بفيضانات مفاجئة وسيل من الحمم البركانية الباردة مصدره جبل مارابي البركاني.

وكانت الحصيلة السابقة تفيد بمقتل 43 شخصاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
دراسة: الحرائق في السودان معظمها مفتعل وتستخدم كوسيلة للقتل دراسة: الحرائق في السودان معظمها مفتعل وتستخدم كوسيلة للقتل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط