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جريمة في الاردن - المراسل

رماها بالماء المغلي.. أردني ينهي حياة رضيعته بطريقة بشعة

عمّان - محمد ساهر الطراونة
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في جريمة بشعة راحت ضحيتها طفلة رضيعة لم يبلغ عمرها العام الواحد، تجرد مواطن أردني من كافة مشاعره وكان سبباً بوفاة طفلته.

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فقد أقدم الأب وهو من مدمني المشروبات الكحولية على إحراق أقدام رضيعته، بعدما وضعها بالماء المغلي وهو في حالة "سكر شديد".

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وفي لحظة فقدان وخروج عن السيطرة ارتكب فعلته وقرر أن يضع رضيعته بالماء المغلي، من دون معرفة السبب الرئيسي الذي جعله يرتكب جريمته الوحشية.

الجريمة ارتكبت بتاريخ 30/4/2024، حيث أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي لـ"العربية.نت" بأن الرضيعة أُسعفت إلى أحد المستشفيات في محافظة إربد شمال الأردن على إثر تعرّضها لحروق في أطرافها السفلية نتيجة انسكاب المياه الساخنة.

رماها بالماء المغلي

وأكّد العقيد السرطاوي أنه جرى على الفور التحرّك للمستشفى، إذ أشارت التحقيقات الأولية في الحادثة إلى أنّ الحرق الذي تعرّضت له الطفلة كان من قِبل والدها، إذ إنّه وتحت تأثير المشروبات الكحولية قام بحمل الطفلة ووضع قدميها بالمياه الساخنة وهدّد والدتها بعدم إخبار أحد بذلك.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرى إلقاء القبض على والد الطفلة الذي كان متوارياً عن الأنظار بالتنسيق مع البحث الجنائي وبوشر التحقيق معه.

وفاة الطفلة

وفي صباح هذا اليوم أُبلغ قسم حماية الأسرة والأحداث في محافظة إربد من قِبل المستشفى الذي تتعالج به الطفلة بوفاتها على إثر الإصابة التي تعرّضت لها، هذا وستتم إحالة القضية للقضاء حال الانتهاء من التحقيقات كافّة.

التحقيقات الأولية لم تكشف السبب الذي جعل الأب يرتكب فعلته، ووفق مصدر أمني فسيتم تحويل القضية إلى محكمة الجنايات الكبرى، ومن المتوقع أن سيتم توجيه تهمة القتل القصد للأب في حال ثبتت عليه التهم.

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