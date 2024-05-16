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Sotheby’s art handlers hold Claude Monet's Antibes Vue de la Salis during a media preview for Sotheby's upcoming New York Marquee Evening Sales on May 3, 2024, in New York City. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)
لوحة لمونيه في مزاد سوذبيز

بيع 50 لوحة بـ235 مليون دولار.. منها واحدة لمونيه بـ35 مليوناً

لوحة "كومة قش في جيفرني" (1893) لكلود مونيه بيعت "بعد مزايدات دامت ثماني دقائق" مقابل 34.8 مليون دولار

نيويورك – فرانس برس
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بيعت لوحة للرسام الفرنسي كلود مونيه، مساء الأربعاء، ضمن مزاد في نيويورك لقاء حوالي 35 مليون دولار، وفق ما أعلنت دار "سوذبيز" للمزادات.

وبعد تراجع سوق الفن العالمية سنة 2023، أطلقت دارا "كريستيز" وسوذبيز" للمزادات مبيعاتها الربيعية الاثنين في نيويورك، وسط أجواء إيجابية نسبياً بعدما حققت عمليات بيع لأعمال فنية في لندن وباريس نتائج جيّدة.

وأعلنت دار "سوذبيز" مساء الأربعاء، بيع حوالي 50 لوحة من الفن الحديث عبر الإنترنت والهاتف وفي مقرها في مانهاتن، لقاء 235 مليون دولار.

وقالت ناطقة باسم الدار إن إحدى أغلى اللوحات، وهي "كومة قش في جيفرني" (1893) لكلود مونيه، بيعت "بعد مزايدات دامت ثماني دقائق" في مقابل 34.8 مليون دولار.

لوحة "كومة قش في جيفرني" في المزاد
لوحة "كومة قش في جيفرني" في المزاد

وبيعت لوحة للبريطانية المكسيكية ليونورا كارينغتون (1917-2011) لقاء 28.5 مليون دولار، مسجلة بذلك سعراً قياسياً لعمل لهذه الفنانة.

لوحة ليونورا كارينغتون
لوحة ليونورا كارينغتون

أما دار "كريستيز"، فكانت تعرضت لعملية قرصنة إلكترونية، عطّلت موقعها الإلكتروني حيث تقيم قسماً من المزادات، لكنّ الدار أكدت أنها نجحت في تجاوز هذه المشكلة.

وباعت "كريستيز"، مساء الثلاثاء، في مقرها الرئيسي داخل مركز روكفلر في مانهاتن، أعمالاً فنية معاصرة بـ115 مليون دولار، بينها جزء من مجموعة تابعة لتاجرة الأعمال الفنية الأميركية الكوبية الشهيرة روزا دي لا كروز، التي توفيت في فبراير الماضي.

لوحة لجان ميشيل باسكيا
لوحة لجان ميشيل باسكيا
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وبيعت لوحة لجان ميشيل باسكيا بعنوان "The Italian Version of Popeye has no Pork in his Diet" لقاء 32 مليون دولار، وهو سعر بعيد عمّا تحققه أعمال الفنان الأميركي الذي توفي عام 1988 عن 27 عاماً.

وكان باسكيا أيضاً نجم مزادَيْن أقامتهما، الثلاثاء والأربعاء، دار "فيليبس" الصغيرة، إذ بيعت لوحة "بدون عنوان" لقاء 46.5 مليون دولار.

وفي ظل حربي أوكرانيا وغزة، ومع انخفاض عدد المشترين الروس في السوق الفنية، سجلت العائدات المتأتية من المزادات على أعمال فنية عالمية 14.9 مليار دولار خلال العام الفائت، بعدما وصلت إلى 16 مليار دولار سنة 2022 (-14.5%)، وهو العام الذي بدأ العالم يخرج فيه من جائحة كورونا.

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