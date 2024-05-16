فيديو للشاعر الذي أطلق 5 رصاصات على رئيس وزراء سلوفاكيا

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الرجل الذي حاول اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا Robert Fico أمس الأربعاء، واعتقلته الشرطة، هو شاعر وكاتب سلوفاكي معروف، اسمه Juraj Cintula وعمره 71 عاما. كما المعروف عنه تأسيسه لناد أدبي وإصداره 3 دواوين شعرية، وقبلها كان موظفا في شركة أمنية خاصة.

ونقل موقع Aktuality.sk الإخباري السلوفاكي عن ابن سينتولا، أن والده هو المالك القانوني لرخصة السلاح، وقال: "ليس لدي أي فكرة على الإطلاق عما كان والدي ينويه، أو ما خطط له، أو ما حدث"، فيما ذكرت قناة TA3 التلفزيونية المحلية، أن 4 من 5 رصاصات أصابت رئيس الوزراء اليساري في بطنه، حين خرج من مقر اجتماع للحكومة في بلدة هاندلوفا وسط سلوفاكيا، وسمع كثيرون طلقات نارية لدى خروجه من أحد المباني لمصافحة حشد من الناس كانوا ينتظرونه لتحيته، وسريعاً انقض رجال الأمن على سينتولا الذي يظهر في الفيديو المعروض أدناه..

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وتؤكد تقارير رسمية صدرت صباح اليوم الخميس، خطورة الوضع الصحي لفيكو الذي أصيب في البطن والصدر والأطراف، بهجوم وقع في بلدة Handlova البعيدة عن العاصمة Bratislava أكثر من 150 كيلومتراً، حيث كان فيكو يتحدث إلى أنصار حزبه خارج مركز ثقافي عندما سمعت عدة طلقات نارية، وفقاً لتقرير إخباري بثته قناة TV Joj التلفزيونية الخاصة.

ولم يتضح تماما دافع الشاعر سينتولا لاغتيال رئيس وزراء الدولة الموصوفة بأنها صغيرة بوسط أوروبا وليس لها تاريخ يذكر في العنف السياسي، سوى قوله في الفيديو إنه كان ضد سياساته، لأن المعروف عن فيكو الذي عاد كرئيس للوزراء في أكتوبر الماضي للمرة الرابعة، أنه واجه انتقادات في بعض الأوساط لاتخاذه موقفا أكثر تأييدا لروسيا في حرب أوكرانيا.