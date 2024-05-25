تجاوزت الحدود والسياسة.. تعرف إلى أصل لعبة كرة القدم

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لعبة جميلة تتجاوز الحدود والمناطق، واللغات والأديان، والنوع والسياسة"، بهذه الكلمات وصف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة رياضة كرة القدم في فعالية الاحتفال باليوم العالمي الأول بها.

"لعبة جميلة تتجاوز الحدود والمناطق، واللغات والأديان، والنوع والسياسة".



هكذا وصف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدةرياضة كرة القدم في فعالية الاحتفال باليوم العالمي الأول لكرة القدم بمبادرة من البحرين وليبيا وطاجيكستان.https://t.co/J555Jm1uad pic.twitter.com/4L5luRFsKW — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) May 23, 2024

فقد قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أسابيع قليلة، اعتماد يوم 25 مايو/أيار، يوما عالميا لكرة القدم وذلك في الذكرى المئوية لأول بطولة دولية لكرة القدم في التاريخ والتي أقيمت عام 1924 خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس.

لكن كيف أصبحت كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم، ومتى بدأت ومن أول من ابتكرها؟

تتمتع كرة القدم بتاريخ طويل حيث نشأت بشكلها الحالي في إنجلترا في منتصف القرن التاسع عشر. لكن الإصدارات البديلة من اللعبة كانت موجودة قبل ذلك بكثير وهي جزء من تاريخ كرة القدم، بحسب تقرير لموقع footballhistory.org

التاريخ المبكر

وأول الأمثلة المعروفة للعبة جماعية تتضمن كرة مصنوعة من صخرة، حدثت في ثقافات أميركا الوسطى القديمة منذ أكثر من 3000 عام.

فقد أطلق عليها الأزتيك اسم Tchatali، على الرغم من انتشار إصدارات مختلفة من اللعبة في مناطق واسعة.

وفي بعض المناسبات، ترمز الكرة إلى الشمس ويتم التضحية بقائد الفريق الخاسر للآلهة.

فيما كانت إحدى السمات الفريدة لإصدارات ألعاب الكرة في أميركا الوسطى هي الكرة النطاطة المصنوعة من المطاط ولم يكن لدى أي ثقافة مبكرة أخرى إمكانية الوصول إلى المطاط.

وأول لعبة كرة معروفة تتضمن أيضاً الركل حدثت في الصين في القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد تحت اسم كوجو.

وتم لعب لعبة Cuju بكرة مستديرة تتكون من جلد مخيط بداخله فراء أو ريش، وتلعب على مساحة مربعة.

وانتشر شكل معدّل من هذه اللعبة لاحقاً إلى اليابان وكان يسمى الكيماري ويمارس تحت أشكال احتفالية.

ربما كانت لعبة مارن جوك أقدم من لعبة كوجو، والتي لعبها السكان الأصليون الأستراليون وفقاً للمهاجرين البيض في القرن التاسع عشر، وهي لعبة كرة تتضمن الركل في المقام الأول.

وكانت الكرة مصنوعة من أوراق أو جذور مغلفة اما القواعد غير معروفة في الغالب، ولكن كما هو الحال مع العديد من الإصدارات المبكرة الأخرى من اللعبة، يبدو أن الميزة الرئيسية كانت إبقاء الكرة في الهواء.

كذلك كانت هناك أنواع أخرى من ألعاب الكرة معروفة منذ اليونان القديمة. وكانت الكرة مصنوعة من قطع من الجلد مملوءة بالشعر.

مع ذلك، كانت ألعاب الكرة ذات مكانة منخفضة ولم يتم تضمينها في الألعاب اليونانية. ففي روما القديمة، لم تكن الألعاب بالكرات مدرجة في وسائل الترفيه في الساحات الكبيرة والمدرجات، ولكنها كانت تحدث في التدريبات العسكرية التي تسمى هارباستوم.

وكانت الثقافة الرومانية هي التي جلبت كرة القدم إلى الجزيرة البريطانية (بريتانيكا). ومع ذلك، فمن غير المؤكد إلى أي درجة تأثر الشعب البريطاني بهذا التنوع وإلى أي درجة طوروا المتغيرات الخاصة بهم.

لعبة كرة القدم تأخذ شكلها

إلى ذلك كشفت القصة الأكثر شهرة أن اللعبة تم تطويرها في إنجلترا في القرن الثاني عشر.

وفي هذا القرن، كانت تُلعب الألعاب التي تشبه كرة القدم في المروج والطرق في إنجلترا.

إلى جانب الركلات، تضمنت اللعبة أيضاً لكمات الكرة بقبضة اليد. كوان هذا الشكل المبكر لكرة القدم أيضاً أكثر خشونة وعنفاً من طريقة اللعب الحديثة.

ومن السمات المهمة لرواد كرة القدم أن المباريات شارك فيها عدد كبير من الأشخاص وأقيمت على مساحات واسعة في المدن.

فيما تمت محاولة إنشاء قواعد مناسبة للعبة في اجتماع عقد في كامبريدج عام 1848، ولكن لم يتم التوصل إلى حل نهائي لجميع المسائل المتعلقة بالقواعد.

وحدث مهم آخر في تاريخ كرة القدم حدث في عام 1863 في لندن عندما تم تشكيل أول اتحاد لكرة القدم في إنجلترا.

وتقرر أن حمل الكرة باليدين غير مسموح به. كما أسفر الاجتماع عن توحيد حجم ووزن الكرة. وكانت نتيجة اجتماع لندن أن تم تقسيم اللعبة إلى قسمين: اتحاد كرة القدم والرغبي.

مع ذلك، استمرت اللعبة في التطور لفترة طويلة ولا يزال هناك قدر كبير من المرونة فيما يتعلق بالقواعد.

أول أندية كرة القدم

أما أندية كرة القدم فكانت موجودة منذ القرن الخامس عشر، ولكنها غير منظمة وبدون وضع رسمي. لذلك من الصعب تحديد أول نادي كرة قدم.

واقترح بعض المؤرخين أن نادي كرة القدم هو الذي تأسس عام 1824 في إدنبرة. غالباً ما تم تشكيل الأندية المبكرة من قبل طلاب المدارس السابقين وتم تشكيل الأول من هذا النوع في شيفيلد عام 1855.

والأقدم بين أندية كرة القدم المحترفة هو نادي مقاطعة نوتس الإنجليزي الذي تم تشكيله عام 1862 وما زال موجودًا حتى اليوم.

إلى ذلك أصبح كأس التحدي لاتحاد كرة القدم (كأس الاتحاد الإنجليزي) أول مسابقة مهمة عندما تم تنظيمها في عام 1871.

وفي العام التالي، أقيمت مباراة بين فريقين وطنيين لأول مرة. انتهت المباراة التي جمعت بين إنجلترا واسكتلندا بنتيجة 0-0 وتابعها 4000 شخص.

وبعد اثني عشر عاماً، في عام 1883، أقيمت أول بطولة دولية وشاركت فيها أربعة منتخبات وطنية هي إنجلترا وأيرلندا واسكتلندا وويلز.

وكانت كرة القدم لفترة طويلة ظاهرة بريطانية، لكنها انتشرت تدريجياً إلى بلدان أوروبية أخرى. وأول مباراة جرت خارج أوروبا حدثت في الأرجنتين عام 1867، لكن العمال البريطانيين الأجانب هم الذين شاركوا فيها وليس المواطنين الأرجنتينيين.

تأسيس الفيفا

في الأثناء تأسس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في عام 1904 وتم التوقيع على قانون التأسيس من قبل ممثلين عن فرنسا وبلجيكا والدنمارك وهولندا وإسبانيا والسويد وسويسرا.

ولم تنضم إنجلترا والدول البريطانية الأخرى إلى الفيفا منذ البداية، لقد اخترعوا اللعبة ولم يروا أي سبب للتبعية لاتحاد. ومع ذلك، انضموا في العام التالي، لكنهم لم يشاركوا في كأس العالم حتى عام 1950.

وحدثت البطولات المحلية في العديد من البلدان. الأول كان، كما ذكرنا سابقاً، هو الدوري الإنجليزي لكرة القدم الذي تأسس عام 1888.

ومع مرور الوقت، توسعت الدوريات من خلال المزيد من الأقسام، والتي كانت تعتمد على أداء الفريق.

في عام 1908 تم إدراج كرة القدم لأول مرة كرياضة رسمية في الألعاب الأولمبية. حتى إقامة أول كأس عالم لكرة القدم في عام 1930، كانت بطولة كرة القدم للألعاب الأولمبية تُصنف على أنها الأكثر شهرة على المستوى الوطني. لم تتم إضافة كرة القدم للسيدات حتى عام 1996.