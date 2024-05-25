اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
من الفيديو

"أنا في طريقي إلى أيام سعيدة".. القاضي "الرحيم" يهزم السرطان

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

بعد تشخيصه بمرض سرطان البنكرياس في ديسمبر 2023، زف القاضي الأميركي الشهير فرانك كابريو، المعروف بـ"القاضي الرحيم" خبراً ساراً، أمس الجمعة.

فقد أعلن، في فيديو على صفحته الرسمية في إنستغرام، انتهاء رحلة علاجه من المرض، قائلاً: "في آخر يوم لي من العلاج الإشعاعي، أنا في طريقي إلى أيام سعيدة".

مادة اعلانية

وظهر القاضي مع أفراد من عائلته وأصدقائه على ما يبدو، إضافة إلى الطاقم الطبي في Miami Cancer Institute، الذي أبلغه بانتهاء علاجه.

فيما وثق الفيديو اللحظات المؤثرة للقاضي، وهو يغني: "الأيام السعيدة هنا مرة أخرى".

كما شكر الطاقم الطبي الذي رافقه طوال فترة علاجه.

نبذة عنه

فرانك كابريو أو فرانشيسكو كابريو، هو قاض ومحام أميركي ولد عام 1936. عمل كرئيس قضاة محكمة بلدية بروفيدنس، في ولاية رود آيلاند بالولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1985، كما شغل منصب رئيس مجلس محافظي رود آيلاند للتعليم العالي لمدة 10 سنوات.

اكتسب في السنوات الأخيرة شهرة عالمية بعد ظهوره في البرنامج التلفزيوني Caught in Providence الذي ينتجه شقيقه جو كابريو، والذي تم ترشيحه لجائزة "داي تايم إيمي" سنة 2021.

كما زادت شهرته مع انتشار مقاطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهره في محاكمات، تميزت بالرأفة والرحمة والتماس العذر للمتهمين، مع حضور روح النكتة في جلساته، حتى لقب بـ"القاضي الرحيم" نظير مواقفه الإنسانية وانحيازه للضعفاء والمظلومين.

وكان القاضي، الأب لخمسة أبناء، له منهم 7 أحفاد، قد أعلن في يناير الماضي اعتزاله مقاعد القضاة البدلاء بعد 40 عاماً من الخدمة التي شغل فيها منصب رئيس قضاة المحكمة البلدية في رود آيلاند ورئيس مجلس المحافظين والتعليم فيها أيضاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
نيويورك تايمز تكشف تفاصيل 17 ساعة عاشتها إيران في البحث عن طائرة رئيسي نيويورك تايمز تكشف تفاصيل 17 ساعة عاشتها إيران في البحث عن طائرة رئيسي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط