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Aerial view of the forest fire that affects the hills of the city of Viña del Mar in the Las Pataguas sector, Chile, taken on February 3, 2024. (AFP)
من حرائق تشيلي
كوارث طبيعية

سجائر وأعواد ثقاب.. اتهام مسؤولين بإشعال حرائق غابات تشيلي التي أودت بحياة 130

الحرائق كانت أسوأ كارثة طبيعية تضرب الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية منذ زلزال وأمواج "تسونامي" عام 2010 تسببا في مقتل أكثر من 500

العربية.نت، وكالات
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اتهم ممثلو الادعاء رسميا رجل إطفاء متطوعا ومسؤول غابات في تشيلي بالتورط في إشعال حرائق الغابات التي اجتاحت وسط البلاد في فبراير الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 130 شخصا.

والمتورطون حتى الآن هم رجل الإطفاء المتطوع فرانسيسكو إجناسيو مونداكا، إلى جانب فرانسيسكو بينتو، وهو مسؤول من شركة الغابات الوطنية التشيلية التابعة لوزارة الزراعة المسؤولة عن منع حرائق الغابات.

من كارثة تشيلي التي أودت بحياة 130 شخصا
من كارثة تشيلي التي أودت بحياة 130 شخصا

وقال مكتب المدعي العام في فالبارايسو، وهي مدينة ساحلية قريبة من المناطق الأكثر تضررا من الحرائق، أمس السبت، إن المشتبه بهما رهن الاحتجاز تمهيدا لمحاكمتهما.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمحامي الرجلين.

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وقال ممثلو الادعاء إنهم تمكنوا من الوصول إلى الأدلة التي تظهر أن مونكادا وبينتو تصرفوا عمدا وأن لديهم معرفة بالظروف الجوية المثالية لإشعال الحرائق.

ووجد المسؤولون أنه في كل من الأماكن الأربعة التي اندلعت فيها الحرائق لأول مرة في الثاني من فبراير، عثروا أيضا على أدوات مصنوعة من السجائر وأعواد الثقاب التي أشعلت النيران.

وكانت الحرائق أسوأ كارثة طبيعية تضرب الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية منذ زلزال وأمواج مد عاتية "تسونامي" عام 2010 تسببا في مقتل أكثر من 500.

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