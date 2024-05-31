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مقاعد الطائرة - تعبيرية آيستوك
سفر

أسوأ مقعد على متن الطائرة.. إذا حجزوه لك اطلب تغييره!

خبراء السياحة والسفر ينصحون بالابتعاد عن الجلوس بآخر مقعد بالطائرة لأربعة أسباب..

العربية.نت
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إذا كنت من محبي السفر، فغالبا أنت على دراية الآن بأفضل المقاعد، وعادة ما تقوم باختيارها وأنت تقوم بالحجز.

لكن هل تعلم أين تقع أسوأ المقاعد على متن الطائرة؟

خبراء السياحة والسفر ينصحون بالابتعاد عن الجلوس بآخر مقعد بالطائرة. وحددوا أربعة أسباب لذلك التحذير:

1-أولا.. التصاق المقاعد الأخيرة بحائط الطائرة، ما يجعل فرد ظهر المقعد مستحيلا، وبالتالي تكون هناك صعوبة في الجلوس طوال الرحلة، خاصة خلال الرحلات الطويلة التي تمتد لساعات.

2-ثانيا.. قرب المقعد الأخير من محرك الطائرة، وهو ما سيسبب لك إزعاجاً كبيراً، خاصة إذا كانت الرحلة طويلة.

3-ثالثا.. قرب المقعد من الحمامات في الطائرة، وهو ما لا يفضله أغلب الركاب.

4-رابعا.. هذه المقاعد الأخيرة تجعلك تشعر بكل المطبات الهوائية، وهي عادة ما تسبب نوبات فزع لدى الكثير من الركاب.

والآن عزيزي القارئ.. أخبرنا في التعليقات هل عانيت من أي من هذه المشكلات من قبل؟ وهل لديك تجربة سيئة مع المقعد الخلفي بالطائرة؟

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