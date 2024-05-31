أسوأ مقعد على متن الطائرة.. إذا حجزوه لك اطلب تغييره!

لكن هل تعلم أين تقع أسوأ المقاعد على متن الطائرة؟

خبراء السياحة والسفر ينصحون بالابتعاد عن الجلوس بآخر مقعد بالطائرة. وحددوا أربعة أسباب لذلك التحذير:

1-أولا.. التصاق المقاعد الأخيرة بحائط الطائرة، ما يجعل فرد ظهر المقعد مستحيلا، وبالتالي تكون هناك صعوبة في الجلوس طوال الرحلة، خاصة خلال الرحلات الطويلة التي تمتد لساعات.

2-ثانيا.. قرب المقعد الأخير من محرك الطائرة، وهو ما سيسبب لك إزعاجاً كبيراً، خاصة إذا كانت الرحلة طويلة.

3-ثالثا.. قرب المقعد من الحمامات في الطائرة، وهو ما لا يفضله أغلب الركاب.

4-رابعا.. هذه المقاعد الأخيرة تجعلك تشعر بكل المطبات الهوائية، وهي عادة ما تسبب نوبات فزع لدى الكثير من الركاب.