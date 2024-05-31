أسوأ مقعد على متن الطائرة.. إذا حجزوه لك اطلب تغييره!
خبراء السياحة والسفر ينصحون بالابتعاد عن الجلوس بآخر مقعد بالطائرة لأربعة أسباب..
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
إذا كنت من محبي السفر، فغالبا أنت على دراية الآن بأفضل المقاعد، وعادة ما تقوم باختيارها وأنت تقوم بالحجز.
لكن هل تعلم أين تقع أسوأ المقاعد على متن الطائرة؟
خبراء السياحة والسفر ينصحون بالابتعاد عن الجلوس بآخر مقعد بالطائرة. وحددوا أربعة أسباب لذلك التحذير: 1-أولا.. التصاق المقاعد الأخيرة بحائط الطائرة، ما يجعل فرد ظهر المقعد مستحيلا، وبالتالي تكون هناك صعوبة في الجلوس طوال الرحلة، خاصة خلال الرحلات الطويلة التي تمتد لساعات. 2-ثانيا.. قرب المقعد الأخير من محرك الطائرة، وهو ما سيسبب لك إزعاجاً كبيراً، خاصة إذا كانت الرحلة طويلة. 3-ثالثا.. قرب المقعد من الحمامات في الطائرة، وهو ما لا يفضله أغلب الركاب. 4-رابعا.. هذه المقاعد الأخيرة تجعلك تشعر بكل المطبات الهوائية، وهي عادة ما تسبب نوبات فزع لدى الكثير من الركاب. والآن عزيزي القارئ.. أخبرنا في التعليقات هل عانيت من أي من هذه المشكلات من قبل؟ وهل لديك تجربة سيئة مع المقعد الخلفي بالطائرة؟
خبراء السياحة والسفر ينصحون بالابتعاد عن الجلوس بآخر مقعد بالطائرة. وحددوا أربعة أسباب لذلك التحذير:
1-أولا.. التصاق المقاعد الأخيرة بحائط الطائرة، ما يجعل فرد ظهر المقعد مستحيلا، وبالتالي تكون هناك صعوبة في الجلوس طوال الرحلة، خاصة خلال الرحلات الطويلة التي تمتد لساعات.
2-ثانيا.. قرب المقعد الأخير من محرك الطائرة، وهو ما سيسبب لك إزعاجاً كبيراً، خاصة إذا كانت الرحلة طويلة.
3-ثالثا.. قرب المقعد من الحمامات في الطائرة، وهو ما لا يفضله أغلب الركاب.
4-رابعا.. هذه المقاعد الأخيرة تجعلك تشعر بكل المطبات الهوائية، وهي عادة ما تسبب نوبات فزع لدى الكثير من الركاب.
والآن عزيزي القارئ.. أخبرنا في التعليقات هل عانيت من أي من هذه المشكلات من قبل؟ وهل لديك تجربة سيئة مع المقعد الخلفي بالطائرة؟
-
روسيا سيطرت على 880 كلم مربعاً من أراضي أوكرانيا منذ بداية 2024
أوكرانيا ترفع وتيرة استهداف مقصد سياحي روسي.. وقتلى بهجمات على كييف
العرب والعالم
-
عبر تطبيق واتساب.. طالب يقوم بتسريب الامتحانات "لمساعدة أصدقائه"
وزارة الداخلية: تم ضبط الطالب وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل لإدارته مجموعة ...
مصر
-
تجنبي دمج بعضها.. نصائح لإبقاء الفواكه والخضراوات طازجة
الفواكه والخضراوات تتلف بسرعة نظراً لاستمرار العمليات البيولوجية حتى بعد الحصاد
علم