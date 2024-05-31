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السيدة ضحية الكلب
الضحية Annette Guibal بحسب ما نشرته صحف فرنسية

داخل مقبرة.. كلب يفلت من مدربته ويقتل مسنة بالـ93 من عمرها

السلطات الفرنسية وجّهت تهمة القتل غير العمد للشابة التي كانت تسير مع الكلب ولصاحبة مركز تربية الكلاب

العربية.نت
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وجّهت السلطات الفرنسية تهمة القتل غير العمد لموظّفَتيْن في مركز لتربية الحيوانات بعدما قتل كلب امرأة تبلغ من العمر 93 عاماً في جنوب البلاد، على ما أفادت النيابة العامة الفرنسية اليوم الجمعة.

وكانت متدرّبة تبلغ من العمر 18 عاماً تعمل في مركز متخصص في تربية الكلاب من نوع دوغو أرجنتينو الكبيرة تسير برفقة ثلاثة كلاب في مقبرة شمال غرب مدينة نيم عندما أفلت كلب منها وهاجم امرأة مسنّة.

وقتل الكلب، وهو من نوع دوغو أرجنتينو، المرأة البالغة من العمر 93 عاماً التي كانت تزور قبر أحد أقاربها في قرية كانول إي أرجنتيير.

المقبرة حيث وقعت الحادثة، نقلاً عن الصحف الفرنسية
من 3
  • المقبرة حيث وقعت الحادثة، نقلاً عن الصحف الفرنسية
  • المقبرة حيث وقعت الحادثة، نقلاً عن الصحف الفرنسية
  • الضحية Annette Guibal بحسب ما نشرته صحف فرنسية
(3 صور)
المقبرة حيث وقعت الحادثة، نقلاً عن الصحف الفرنسية
المقبرة حيث وقعت الحادثة، نقلاً عن الصحف الفرنسية
المقبرة حيث وقعت الحادثة، نقلاً عن الصحف الفرنسية
المقبرة حيث وقعت الحادثة، نقلاً عن الصحف الفرنسية
الضحية Annette Guibal بحسب ما نشرته صحف فرنسية
الضحية Annette Guibal بحسب ما نشرته صحف فرنسية
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وقال المدعي العام إن مديرة المركز البالغة من العمر 43 عاماً والمدرّبة اتُهمتا بالقتل غير العمد، لكن تم إطلاق سراح الشابة البالغة 18 عاماً.

ووُجّهت إلى المديرة وابنيها التوأمين البالغين من العمر 19 عاماً، تهمة العبث بمسرح الجريمة بعدما أخرجوا الكلب من القرية قبل وصول السلطات المحلية.

وكلاب دوغو أرجنتينو كبيرة ولها كتلة عضلية ضخمة مع فكين قويين، ويصل وزنها إلى ما بين 30 و45 كيلوغراماً عند اكتمال نموها.

وقالت المتدربة للشرطة في البداية إن الكلب الذي هاجم المرأة "ضال"، لكنها أوضحت لاحقاً أن مديرة المركز ونجليها ضغطوا عليها لتعطي هذه الإفادة "حتى يتهرّبوا من مسؤوليتهم"، بحسب مدعي عام منطقة أليس الفرنسية.

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