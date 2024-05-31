فيديو لا يصدق للاعبة غولف سيئة الحظ.. اصطادت طائرا بكرتها

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انتشر مقطع فيديو يظهر اللحظة التي قتلت فيها لاعبة غولف سيئة الحظ طائرًا بكرتها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للسيدات، يوم الخميس.

Randy Johnson situation at the U.S. Women’s Open!!!pic.twitter.com/lBs5uZAj8b — Dan Rapaport (@Daniel_Rapaport) May 30, 2024

تصدرت الحفرة رقم 12 في لانكستر كونتري كلوب عناوين الأخبار لعدد من الأسباب في اليوم الأول من المسابقة. وكان الأمر فوضويًا تمامًا بالنسبة لإيسي غابسا على الرغم من أن تسديدتها ارتطمت بالملعب الأخضر في المرة الأولى.

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ولسوء حظ لاعبة الغولف الألمانية، لم تكن المنطقة الخضراء هي كل ما ضربته، حيث اصطدمت الكرة بطائر ضال.

واضطر أحد المسؤولين إلى التقاط جثته الهامدة بعد لحظات قليلة.