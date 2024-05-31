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فيديو لا يصدق للاعبة غولف سيئة الحظ.. اصطادت طائرا بكرتها
(3 صور)

فيديو لا يصدق للاعبة غولف سيئة الحظ.. اصطادت طائرا بكرتها

اضطر أحد المسؤولين إلى التقاط جثته الهامدة بعد لحظات قليلة

العربية.نت
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انتشر مقطع فيديو يظهر اللحظة التي قتلت فيها لاعبة غولف سيئة الحظ طائرًا بكرتها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للسيدات، يوم الخميس.

تصدرت الحفرة رقم 12 في لانكستر كونتري كلوب عناوين الأخبار لعدد من الأسباب في اليوم الأول من المسابقة. وكان الأمر فوضويًا تمامًا بالنسبة لإيسي غابسا على الرغم من أن تسديدتها ارتطمت بالملعب الأخضر في المرة الأولى.

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ولسوء حظ لاعبة الغولف الألمانية، لم تكن المنطقة الخضراء هي كل ما ضربته، حيث اصطدمت الكرة بطائر ضال.

واضطر أحد المسؤولين إلى التقاط جثته الهامدة بعد لحظات قليلة.

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