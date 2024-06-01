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US actress Angelina Jolie (R) poses with her daughter Shiloh Nouvel Jolie-Pitt during the European premiere of Disney's dark fantasy adventure film Maleficent : Mistress of Evil on October 7, 2019 in Rome. / AFP / Tiziana FABI RELATED CONTENT PHOTOS italy - us - entertainment - film - maleficent - premiere US actress Angelina Jolie (C) poses with her children Shiloh Nouvel Jolie-Pitt (L) and Zahara Marley Jolie-Pitt during the European premiere of Disney's dark fantasy adventure film Maleficent : Mistress of Evil on October 7, 2019 in Rome. italy - us - entertainment - film - maleficent - premiere italy - us - entertainment - film - maleficent - premiere italy - us - entertainment - film - maleficent - premiere US actress Angelina Jolie (C) poses with her children Shiloh Nouvel Jolie-Pitt (L) and Zahara Marley Jolie-Pitt during the European premiere of Disney's dark fantasy adventure film Maleficent : Mistress of Evil on October 7, 2019 in Rome. italy - us - entertainment - film - maleficent - 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أنجلينا جولي مع شيلوه في صورة تعود لـ2019

ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تتقدم بطلب إلى المحكمة لتغيير اسمها

فور بلوغها سن الـ18 عاماً.. تقدمت شيلوه نوفيل جولي بيت بالتماس إلى المحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجلوس لإزالة كلمة "بيت" من اسمها

العربية.نت
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تقدمت ابنة الممثلين أنجلينا جولي وبراد بيت بطلب قانوني لإزالة كلمة "بيت" من اسمها، وذلك في اليوم الذي بلغت فيه الثامنة عشرة من عمرها.

وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن شيلوه نوفيل جولي بيت قدمت التماساً إلى المحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجلوس يوم 27 مايو لتغيير اسمها إلى شيلوه نوفيل جولي.

صورة حديثة لشيلوه نوفيل جولي بيت
صورة حديثة لشيلوه نوفيل جولي بيت
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وُلدت ثالث أكبر أبناء الزوجين السابقين الستة في سواكوبموند في ناميبيا يوم 27 مايو 2006. من بين الأشقاء أيضاً مادوكس، وباكس، وزهرة، والتوأم نوكس وفيفيان.

شيلوه، التي تؤدي دور الممثل الصوتي في فيلم "كونغ فو باندا 3"، هي أولى الأشقاء الذين قدموا التماساً لتغيير الاسم القانوني، لكن بعض الأطفال الآخرين أسقطوا الاستخدام العام للاسم الأخير لوالدهم في السنوات الأخيرة، حسبما ذكرت الصحيفة.

وتقدمت أنجلينا جولي بطلب الطلاق من بيت في سبتمبر 2016، لكن تفاصيل الطلاق لم يتم الانتهاء منها بعد.

ذكرت الصحيفة أن الممثلين اللذين تزوجا في أغسطس 2014، رفعا دعاوى قضائية ضد بعضهما البعض في السنوات الأخيرة، بسبب خلافات حول مشاريعهما التجارية المشتركة والممتلكات بما في ذلك مصنع للنبيذ في فرنسا.

صورة تعود لـ2010 تظهر شيلوه مع والديها
صورة تعود لـ2010 تظهر شيلوه مع والديها
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