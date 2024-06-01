ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تتقدم بطلب إلى المحكمة لتغيير اسمها

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تقدمت ابنة الممثلين أنجلينا جولي وبراد بيت بطلب قانوني لإزالة كلمة "بيت" من اسمها، وذلك في اليوم الذي بلغت فيه الثامنة عشرة من عمرها.

وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن شيلوه نوفيل جولي بيت قدمت التماساً إلى المحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجلوس يوم 27 مايو لتغيير اسمها إلى شيلوه نوفيل جولي.

وُلدت ثالث أكبر أبناء الزوجين السابقين الستة في سواكوبموند في ناميبيا يوم 27 مايو 2006. من بين الأشقاء أيضاً مادوكس، وباكس، وزهرة، والتوأم نوكس وفيفيان.

شيلوه، التي تؤدي دور الممثل الصوتي في فيلم "كونغ فو باندا 3"، هي أولى الأشقاء الذين قدموا التماساً لتغيير الاسم القانوني، لكن بعض الأطفال الآخرين أسقطوا الاستخدام العام للاسم الأخير لوالدهم في السنوات الأخيرة، حسبما ذكرت الصحيفة.

وتقدمت أنجلينا جولي بطلب الطلاق من بيت في سبتمبر 2016، لكن تفاصيل الطلاق لم يتم الانتهاء منها بعد.

ذكرت الصحيفة أن الممثلين اللذين تزوجا في أغسطس 2014، رفعا دعاوى قضائية ضد بعضهما البعض في السنوات الأخيرة، بسبب خلافات حول مشاريعهما التجارية المشتركة والممتلكات بما في ذلك مصنع للنبيذ في فرنسا.