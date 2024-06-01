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FILE - In this photo provided by Jeonbuk Fire Headquarters, balloons with trash presumably sent by North Korea, hang on electric wires as South Korean army soldiers stand guard in Muju, South Korea, on Wednesday, May 29, 2024. North Korea launched more trash-carrying balloons toward the South after a similar campaign earlier in the week, according to South Korea's military, in what Pyongyang calls retaliation for activists flying anti-North Korean leaflets across the border. (Jeonbuk Fire Headquarters via AP, File)
بالونات محملة بالقمامة أرسلتها كوريا الشمالية هذا الأسبوع لكوريا الجنوبية
صراع الكوريتين

قمامة وفضلات.. كوريا الشمالية ترسل بالونات "معادية" للجنوب

كانت بيونغ يانغ قد أرسلت بالفعل مئات البالونات التي تحمل القمامة والفضلات في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وهو ما وصفته سيول بأنه "تصرف تافه ومتدن بشكل لا يمكن تصوره"

العربية.نت
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قال الجيش الكوري الجنوبي، اليوم السبت، إن كوريا الشمالية ترسل المزيد من البالونات التي تحمل قمامة وفضلات عبر الحدود شديدة التحصين إلى كوريا الجنوبية.

وكانت بيونغ يانغ قد أرسلت بالفعل مئات البالونات التي تحمل القمامة والفضلات في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وهو ما وصفه وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك في وقت سابق من اليوم بأنه "تصرف تافه ومتدن بشكل لا يمكن تصوره".

وأفاد بيان بأن الجيش الكوري الجنوبي طلب من المواطنين عدم لمس البالونات وإبلاغ السلطات عنها.

بالونات محملة بالقمامة أرسلتها كوريا الشمالية هذا الأسبوع لكوريا الجنوبية
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  • بالونات محملة بالقمامة أرسلتها كوريا الشمالية هذا الأسبوع لكوريا الجنوبية
  • بالونات محملة بالقمامة أرسلتها كوريا الشمالية هذا الأسبوع لكوريا الجنوبية
  • بالونات محملة بالقمامة أرسلتها كوريا الشمالية هذا الأسبوع لكوريا الجنوبية
  • بالونات محملة بالقمامة أرسلتها كوريا الشمالية هذا الأسبوع لكوريا الجنوبية
  • بالونات محملة بالقمامة أرسلتها كوريا الشمالية هذا الأسبوع لكوريا الجنوبية
(5 صور)
بالونات محملة بالقمامة أرسلتها كوريا الشمالية هذا الأسبوع لكوريا الجنوبية
بالونات محملة بالقمامة أرسلتها كوريا الشمالية هذا الأسبوع لكوريا الجنوبية
بالونات محملة بالقمامة أرسلتها كوريا الشمالية هذا الأسبوع لكوريا الجنوبية
بالونات محملة بالقمامة أرسلتها كوريا الشمالية هذا الأسبوع لكوريا الجنوبية
بالونات محملة بالقمامة أرسلتها كوريا الشمالية هذا الأسبوع لكوريا الجنوبية
بالونات محملة بالقمامة أرسلتها كوريا الشمالية هذا الأسبوع لكوريا الجنوبية
بالونات محملة بالقمامة أرسلتها كوريا الشمالية هذا الأسبوع لكوريا الجنوبية
بالونات محملة بالقمامة أرسلتها كوريا الشمالية هذا الأسبوع لكوريا الجنوبية
بالونات محملة بالقمامة أرسلتها كوريا الشمالية هذا الأسبوع لكوريا الجنوبية
بالونات محملة بالقمامة أرسلتها كوريا الشمالية هذا الأسبوع لكوريا الجنوبية

من جهتها، وصفت بيونغ يانغ الإجراء بأنه انتقام من النشطاء الذين أطلقوا منشورات مناهضة لكوريا الشمالية عبر الحدود.

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وفي العاصمة سيول، أرسلت السلطات تنبيهات نصية تفيد بأنه تم اكتشاف أجسام مجهولة يشتبه في أنها قادمة من كوريا الشمالية في السماء بالقرب من المدينة وأن الجيش يستجيب لها.

وأرسل الجيش الكوري الجنوبي فرق الاستجابة السريعة الكيمياوية وإبطال المفرقعات لاستعادة حطام حوالي 260 بالونا كوريا شماليا تم العثور عليها في أجزاء مختلفة من البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وقال الجيش إن البالونات كانت تحمل أنواعا مختلفة من القمامة والسماد، لكنها لم تحمل مواد خطرة مثل المواد الكيمياوية أو البيولوجية أو المشعة.

وفي بيان صدر يوم الأربعاء، أكدت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والشخصية النافذة، أن الشمال أرسل البالونات تنفيذا لتهديد بلادها الأخير بـ"نثر أكوام من النفايات والقذارة" في كوريا الجنوبية ردا على إطلاق منشورات مناهضة لكوريا الشمالية عبر الحدود.

وألمحت إلى أن البالونات يمكن أن تصبح الرد المعتاد لكوريا الشمالية على إطلاق المنشورات.

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