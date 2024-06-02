في هذه البلدان أكثر المطبات خطورة على طائرتك.. احذرها

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تعتبر المطبات الهوائية ظاهرة شائعة في عالم الطيران، تحدث عندما تحلق الطائرة عبر هواء مضطرب نسبياً، ما يسبب هزات جانبية ورأسية مفاجئة.

والاضطرابات الجوية هي السبب الرئيسي لإصابات الطاقم والركاب أثناء الرحلة، حيث هناك ثمانية أنواع منها، بما في ذلك العواصف الرعدية والحرارية والأمامية و"الموجة الجبلية"، والتي تندرج ضمن ست فئات من الشدة.

لكن السؤال المطروح لاسيما بين المسافرين يكون عن أكثر الطرق الجوية التي تشهد هذه الظاهرة، وأيها الأكثر اضطراباً في العالم؟

للإجابة على ذلك يقدم موقع Turbli السويدي للتنبؤ بالاضطرابات الجوية الإجابة، اعتماداً على بيانات من الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي ومكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة.

أكثر المسارات اضطراباً

فقد كانت أكثر المسارات الجوية اضطراباً في عام 2023 من العاصمة التشيلية سانتياغو، إلى سانتا كروز عاصمة بوليفيا في أميركا اللاتينية.

ومن ألماتي، عاصمة كازاخستان إلى بيشكيك، عاصمة قيرغيزستان، كذلك من لانتشو إلى تشنغدو، في الصين، وسنتراير إلى سينداي، في اليابان.

أما في أوروبا، من ميلانو في إيطاليا إلى جنيف في سويسرا. وجاءت طريق ميلانو إلى زيوريخ بسويسرا في المركز العاشر من حيث الاضطرابات.

الدول الأكثر اضطرابا

في موازاة ذلك كانت الدول الأكثر اضطرابا التي حلقت فوقها في أبريل، بحسب الموقع، هي بولينيزيا الفرنسية وفيجي وباكستان وناميبيا وأوروغواي.

وتم تصنيف جنوب المحيط الهادئ على أنه أكثر المحيطات اضطراباً التي يمكن الطيران فوقها.

فيما لم يتم تسجيل أي منها فوق معدل تبديد دوامة الاضطراب الخفيف (edr) البالغ 20. ويحدث الاضطراب الشديد فوق 80edr.

وأظهرت أرقام مكتب سلامة النقل الأسترالي أنه في عام 2023، كان هناك 3047 حادثاً للطائرات التجارية على مستوى العالم. ومن بين هذه الحالات، كان سبب 236 منها، حالة الطقس.

أين تكون المطبات الهوائية الأكثر شيوعا؟

بشكل عام، من المتوقع حدوث اضطرابات فوق الجبال العالية والمحيطات وخط الاستواء وعند دخول التيارات النفاثة، وفقاً للدكتور جويدو كاريم جونيور، رئيس طيران غريفيث بجامعة غريفيث، وفق ما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية.

ولكن الاضطرابات الجوية الواضحة التي تنتج عادة عن تغير مفاجئ للغاية في اتجاه الرياح يمكن أن تحدث في أي مكان وفي أي وقت.

وأوضح أن الرطوبة العالية ودرجات الحرارة تميل إلى جعل الاضطراب أقوى، لذا فإن السفر من لندن إلى مدينة نيويورك في أشهر الصيف من المرجح أن يكون أكثر وعورة من الطيران على نفس المسار في ديسمبر.