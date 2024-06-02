هبوط المسبار الصيني "تشانغ آه-6" على الجانب البعيد من القمر لجمع عينات

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هبط المسبار الفضائي الصيني "تشانغي-6" على الجانب البعيد من القمر بعد قرابة شهر على إطلاقه في مهمة لجمع عيّنات، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي في بكين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن إدارة الفضاء الصينية أنّ المسبار القمري تشانغي-6 الذي أطلق مطلع مايو من مركز ونتشانغ للإطلاق الفضائي في إقليم هاينان جنوب الصين، هبط كما هو مخطط له في حوض القطب الجنوبي الضخم - آيتكين، أحد أكبر الفوهات الاصطدامية المعروفة في النظام الشمسي.

وتم إطلاق المركبة الآلية Chang'e 6 في 3 مايو ودخلت مدار القمر بعد حوالي خمسة أيام، ويعمل جيمس هيد، من قسم علوم الأرض والبيئة والكواكب بجامعة براون في رود آيلاند، مع كادر صيني من مخططي استكشاف القمر.

وفي اجتماع عقد في 24 مايو لمجموعة العمل العلمية للمشروع لمهمة الاستطلاع القمري المدارية التابعة لناسا، قام هيد بتفصيل التقدم الذي أحرزته الصين في جهود القمر، وفي مقابلة لاحقة مع موقع سبيس شارك تفاصيل خطط الصين لاستكشاف القمر.

تاريخ الهبوط المتوقع

إن ملف تعريف مهمة Chang'e 6 مطابق بشكل أساسي لملف Chang'e 5 ، وأعاد هذا الجهد السابق الذي هبط في ديسمبر 2020، إلى الأرض 61 أونصة (1731 جرامًا) من المواد القمرية من Northern Oceanus Procellarum بالقرب من مجمع بركاني ضخم يسمى Mons Rümker، على الجانب الشمالي الغربي القريب من القمر.

يبدو أن Chang'e 6 يستهدف الهبوط غدا الأحد (2 يونيو) بتوقيت بكين وستقضي البعثة بعد ذلك ثلاثة أيام في دراسة منطقة هبوطها وجمع العينات، وسيتبع هذا التسلسل إطلاق وحدة الصعود المحملة بعينات من القمر إلى المدار القمري، للالتقاء والالتحام مع مكون المركبة المدارية القمرية للمهمة.

وسيتم نقل المقتنيات القمرية إلى وحدة العودة إلى الأرض للرحلة إلى كوكبنا، وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فسوف تهبط العينات، داخل كبسولة العودة، تحت المظلات هنا في 25 يونيو (بتوقيت بكين).

كما سيتم بعد ذلك نقل العينات المستردة إلى معمل استقبال القمر في بكين لفحصها، ويجب وصف وتوثيق عينات الجانب البعيد قبل نشر كتالوج عينات Chang'e 6.

وقال هيد إن إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) ستجعل العينات متاحة للدراسة من خلال التطبيق من قبل المجتمع العلمي.