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محمد صلاح - فرانس برس
محمد صلاح - فرانس برس

مدرب ليفربول الجديد لا يمانع في بيع محمد صلاح.. تقرير يكشف

دبي - العربية.نت
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أكدت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن موقف نجم ليفربول محمد صلاح، من المشاركة في الجولة التحضيرية مع الفريق، بالصيف الحالي، ما زال مجهولا، في ظل رغبة روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري، في ضم اللاعب، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بباريس، في وقت لاحق من هذا الصيف.

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"لا مانع من بيع صلاح"

ولفتت الصحيفة إلى أن آرني سلوت مدرب الريدز الجديد، لا يمانع في بيع النجم المصري، في صيف 2024، والذي ينتهي عقده مع ليفربول في صيف 2025.

وبحسب شبكة "ليفربول إيكو"، فقد اجتمع سلوت مع مسؤولي ليفربول، لوضع خطة دعم الفريق في الموسم الجديد.

"ليس عنصرا لا يمس"

وأكد التقرير أن سلوت يرحب بإمكانية استمرار محمد صلاح في الموسم المقبل، لكن لا يعتبره "عنصرا لا يُمس" ضمن صفوف الريدز.

وأوضح أن سلوت أبلغ إدارة ليفربول، بأنه لا يمانع في بيع صلاح إذا لم يجدد عقده، وذلك من أجل تحقيق استفادة مالية، وتفادي رحيله مجانا.

أرني سلوت
أرني سلوت

وأشار إلى أن سلوت يرغب في إعادة بناء فريق جديد لليفربول، والهبوط بمعدل أعمار اللاعبين، علما بأن صلاح يبلغ من العمر 31 عاما.

انضمام لمعسكر الفراعنة

تأتي هذه التسريبات في الوقت الذي انضم فيه صلاح، لمعسكر منتخب مصر الذي يستعد لاستكمال مشواره في تصفيات كأس العالم 2026.

وبحسب الاتحاد المصري لكرة القدم، فقد اكتملت صفوف "الفراعنة" بوصول صلاح آخر المنضمين، ومن قبله محمد شريف.

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