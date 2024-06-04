بالفيديو.. سطو مسلح على بنك في فلسطين

1 دقيقة للقراءة

نفذ مسلحون، اليوم الثلاثاء، عملية سطو مسلح على بنك في بلدة دار صلاح قضاء بيت لحم في الأراضي الفلسطينية، وفق ما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

من جهته قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، إنه تم تنفيذ سطو مسلح على فرع أحد البنوك في بلدة دار صلاح شرق بيت لحم والشرطة.

سطو مسلح على بنك في بلدة دار صلاح قرب بيت لحم صباح اليوم.#خبرني #فلسطين pic.twitter.com/dBoCwZrHHL — خبرني - khaberni (@khaberni) June 4, 2024

وأكد العقيد الزريقات أن الأجهزة الأمنية تواجدت في مكان وقوع الحادثة بشكل مباشر، وباشرت تحقيقاتها بعد جمع التسجيلات وأشرطة الفيديو والبصمات للبحث عن الفاعلين، وتحويلهم إلى القضاء.

إلى ذلك قال شهود عيان لوسائل إعلام فلسطينية، إن "أحد الموظفين في البنك تعرض لإصابة في الكتف من قبل المسلحين الذين فروا من المكان باستخدام مركبة يبدو أنها غير قانونية".

ووفق فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أظهر قيام أحد منفذي عملية السطو بالاختباء خلف مركبة لا تحمل لوحة أرقام وملثم، حيث أقدم على إطلاق النار على موظف بالبنك.